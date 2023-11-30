用外交郵袋寄私人物品 新加坡官員面臨罰款

新加坡 外交部一名司長去年涉公器私用，利用外交郵袋向熟人寄送包括藥物和奢侈手表等物品。新加坡聯合早報道稱，該名司長被控兩項欺騙罪和一項向公務員提供假信息的罪名，將面臨數年監禁和罰款。

根據《維也納外交關係公約》，外交郵袋用於寄送官方使用的文件或物品，不得被打開或扣留，必須「帶有明顯的外部特徵標記」。

新加坡貪污調查局日前發布消息稱，新加坡外交部分管南亞和撒哈拉以南非 洲事務的司長、44歲的胡鑫權去年12月欺騙外交部，謊稱把裝有藥物「必理通」的外交郵袋從新加坡寄給駐中國北京 的外交部同事陸先生，但事實上是寄給熟人。

此外，胡鑫權還被控今年1月12日慫恿同事陸先生把裝有多支奢侈手表的外交郵袋從中國寄到新加坡。胡鑫權隨後在1月19日向新加坡外交部官員提供有關這批奢侈手表主人的虛假信息，謊稱這些東西屬於他的父親。胡鑫權至今未說明這些奢侈手表從哪裡來，到底送到何人手中。

在周四的庭審上，檢方表示，如果胡鑫權願意認罪，將對他的3項指控中的兩項進行審理。胡的律師要求稍微延長案件的休庭時間，因為他需要索取文件並與總檢察長辦公室聯繫。案件將延期至12月審理。