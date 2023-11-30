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極限跳傘滑翔20秒「空中遭斬首」機師被判刑

編譯徐榆涵／綜合報導
法國一名跳傘運動員在進行飛鼠裝滑翔時，遭到飛機斬首慘死。圖為飛鼠裝滑翔示意圖，與本新聞無關。(路透)
法國一名跳傘運動員在進行飛鼠裝滑翔時，遭到飛機斬首慘死。圖為飛鼠裝滑翔示意圖，與本新聞無關。(路透)

法國64歲飛行員阿蘭（Alain C）2018年駕駛飛機搭載10名跳傘者，其中一名40歲跳傘運動員加利（Nicolas Galy）著飛鼠裝，從高度約4267公尺的飛機上跳下，未料20秒後就撞上飛機並遭機翼斬首。當時駕駛飛機的阿蘭面臨過失殺人指控，在經過長達五年的訴訟後，判決結果近日出爐，法院判定阿蘭犯下過失殺人罪，判處12個月緩刑並禁飛1年。

每日郵報報導，加利是2018年7月時，從法國南部凱爾西地區布洛克鎮（Bouloc-en-Quercy）上空約4267公尺往下跳的兩名跳傘運動員之一，當時他穿著飛鼠裝跳下滑行，不料在短短20秒後，直接和飛機相撞，飛機的左翼夾住了加利，頭顱遭到扯落，當場死亡。

對此，阿蘭遭控過失殺人罪，檢察官認為他的失誤導致這起可怕事故。開庭時，阿蘭辯稱，自己沒有做錯任何事，是加利沒有遵循預期路線，「更不應該走這條路線」。

但根據報導，阿蘭並非完全無過失，因為法國航空當局此前因阿蘭的健康狀況，限制了他的飛行權限，所以他當時駕駛飛機時的執照是無效的。

此外，據巴黎人報報導，阿蘭在加利跳傘前，並未就飛機的飛行軌跡與加利討論，而且他也在加利離開機艙後，馬上向機場停機坪的方向降落。加利家屬的律師在9月19日的聽證會上，譴責阿蘭的「魯莽與疏忽」導致這起意外。

歷經五年訴訟，法國蒙托邦刑事法院21日判定，阿蘭犯下過失殺人罪，面臨12個月緩刑，且必須禁止飛行1年。至於他目前任職的南部-庇里牛斯跳傘協會（Midi-Pyrénées）則被罰款2萬歐元。

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