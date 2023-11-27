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剩6人拒載… 印度廉航騙下機 乘客怒在候機室過夜

中央社
靛藍航空（IndiGo）是全印度最大的航空公司，2023年的載客量占國內6成以上，日前傳出因乘客太少而拒載事件。圖非當事航班。（取材自臉書）
靛藍航空（IndiGo）是全印度最大的航空公司，2023年的載客量占國內6成以上，日前傳出因乘客太少而拒載事件。圖非當事航班。（取材自臉書）

印度傳出航空公司因乘客太少而拒載事件。根據印度媒體報導，機上乘客反映，靛藍航空甚至把乘客「騙」下飛機，並拒絕提供機場旅館讓他們過夜。

中央社引述「印度時報」（TOI）報導，一架晚間從阿姆利則（Amritsar）起飛的靛藍航空（IndiGo）班機，準備經班加羅爾（Bengaluru）飛往清奈（Chennai），但飛抵班加羅爾之後，幾乎所有乘客都已下機，只留下6人繼續飛往清奈。

根據報導，這6人分別接到地勤人員的電話，告知另一班飛機正等著他們準備起飛，請他們下機轉乘，但實際上當晚已無其他飛清奈的班機。

乘客得知受騙之後大為惱怒並投訴，但航空公司以不符規定條件為由拒絕讓他們入住機場旅館，迫使他們在候機室過夜，直到次日上午才搭機離開。

靛藍致歉：有提供住宿

靛藍航空事後發布聲明致歉，並稱6人是轉機乘客，因班機延誤而未能趕上銜接班機，強調公司有主動提供住宿，但部分乘客選擇在機場過夜。

聲明未說明為乘客提供哪家旅館，以及旅館與機場之間的距離。

網友大罵：說謊太丟臉

媒體報導，這起事件一傳出，不少網友紛紛為6名乘客抱不平，認為靛藍航空說謊實在「太丟臉」、「辜負乘客的信任」、「必須受罰」。根據公開資料，靛藍航空是全印度最大的航空公司，今年的載客量占國內6成以上，做出對遊客這樣的處理方式，很不應該。

印度

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