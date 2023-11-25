世界最貴威士忌 「麥卡倫1926」陳釀60年、一瓶218萬英鎊

蘇富比拍賣行18日在英國倫敦拍賣會以218萬7500英鎊的天價，拍出一瓶被他們譽為「最受歡迎蘇格蘭威士忌」的麥卡倫單一麥芽威士忌「麥卡倫1926」，打破瓶裝烈酒和葡萄酒拍賣紀錄。（Getty Images）

英國衛報報導，蘇富比拍賣 行18日在英國倫敦拍賣會以218萬7500英鎊(約274萬美元)的天價，拍出一瓶被他們譽為「最受歡迎蘇格蘭威士忌」的麥卡倫單一麥芽威士忌「麥卡倫1926」（The Macallan Adami 1926），打破瓶裝烈酒和葡萄酒拍賣紀錄。

蘇富比先前預估這瓶威士忌的成交價格會超過75萬英鎊，不過最終的成交價格超出預期。先前的拍賣紀錄是由另一瓶「麥卡倫1926」在2019年創下的，當時蘇富比以150萬英鎊拍出。

蘇富比威士忌業務部門主管佛爾（Jonny Fowle）說，他們獲准在拍賣前品嘗這瓶珍貴的威士忌。他說：「我只是嘗了一小滴，就一小滴。味道非常濃郁，正如您所期望的，風味調性很豐富，有乾果、香料和木頭等各種香氣。」

佛爾表示，這瓶酒深藏在深色歐洲橡木桶60年，從酒的色澤就能反映這點，「不可小看這瓶威士忌，風味濃郁，令人難以置信」。英國蘇格蘭北部莫雷（Moray）的麥卡倫酒廠也證實，這瓶酒在編號Cask263的橡木桶中陳釀60年，於1986年裝瓶，一共僅裝了40瓶。