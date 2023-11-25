體內植入52裝置 美版「生化女」能測輻射、雙手吸鐵

美國加州48歲女子辛恩全身植入52個裝置，雙手內有磁鐵可吸小物，登上金氏世界紀錄。（取材自金氏世界紀錄網站）

全身充滿晶片 、磁鐵等零件的「生化人」真的存在。美國加州 48歲女子辛恩（Anastasia Synn）的體內植入52個裝置，她能通過手臂打電話、身體開電腦，也能感應輻射值等。辛恩成為金氏世界紀錄保持者，她甚至把亡夫骨灰放在心臟上。

香港 01引述紐約郵報報導，在金氏世界紀錄中，辛恩是體內植入物最多的女子紀錄保持者，其中包括植入歷來人體內的最大磁鐵。她體內52個裝置中，超過一半是微晶片。

她在身體放進植入物的「靈感」來自她的女兒，「我女兒原先問她能否植入微晶片，好讓她像在網上看到的玩電腦遊戲女孩般，可以（用身體）開電腦，我說不，你最好先讓我來，讓我確保這是安全的。」

辛恩體內的特殊裝置令她能夠用手臂打電話、用身體開電腦，也能感應牆壁後的電線、測試輻射值等，「我能告訴你微波爐是否洩漏太多輻射，我的手會顫抖。」

辛恩除了喜歡經由銅線或藍牙接收器聽到自己腦袋裡聲音外，她最滿意的還是體內的磁鐵植入物，讓她找掉落的磁性小東西超級方便，她的「磁鐵手」也令她無需從地板撿拾髮夾或安全扣針。

報導指出，這些植入物也為身體帶來風險，報道指，部份植入物的塗層可能會令辛恩暴露於毒素中，她又指「若我有某些病症，要定期接受磁力共振檢查的話，我也肯定要拿走所有植入物。」