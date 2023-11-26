我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕節採購季登場 記住這5招省荷包

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

歐洲大叔慢跑後陰莖超痛 醫指「罕見疾病」恐奪命

聯合新聞網／ 綜合報導
一名斯洛伐克的44歲業餘馬拉松男運動員，在長時間慢跑後，驚訝發現自己的陰莖出現腫塊；圖為示意圖。（取材自Ingimage）
一名斯洛伐克的44歲業餘馬拉松男運動員，在長時間慢跑後，驚訝發現自己的陰莖出現腫塊；圖為示意圖。（取材自Ingimage）

近日國際醫學期刊「泌尿外科病例報告」（Urology Case Reports）分享陰莖出現血栓的罕見案例，這名斯洛伐克的44歲業餘馬拉松男子運動員，在長時間慢跑後的第二天，驚訝地發現自己的陰莖上竟出現腫塊。

據紐約郵報報導，這名來自斯洛伐克的44歲男子，平時是名業餘馬拉松運動員，在一次長時間慢跑的隔天，男子驚訝的發現自己的陰莖上出現一個讓他感到疼痛的腫塊。在忍受兩天的痛苦後，男子才決定前往柏里醫院（Bory Hospital）就醫，他向醫護人員透露，自己在跑完馬拉松後，他的陰莖經常在晚上「隨意勃起」。

經過醫院的檢查，發現男子陰莖的海綿體內出現一個18毫米（mm）的血液凝塊，醫生便給對方開血液稀釋劑與止痛藥。男子之後每天服藥，一周過去，疼痛感已減輕不少，但因血塊還存在，院方便幫男子注射藥物，以防止血栓變大或分解後使肺部感染，影響生命安全。

「泌尿外科病例報告」指出，海綿體內出現血栓的情況很少見，目前也僅有56起相關案例，而30歲以下的男性較常遇到此狀況，屬組織的微創傷。過於激烈的跑步、性行為、濫用藥物與酒精、鐮狀細胞貧血症（sickle cell anemia）或血栓形成體質（Thrombophilia），都可能讓陰莖出現血栓。

馬拉松 醫學

上一則

移民外送員救遇刺童 愛爾蘭網友募資36萬「請喝一杯」

下一則

義女大生遭男友殺害棄屍水溝 萬人上街響應反婦女受暴日

延伸閱讀

68歲周潤發首跑半馬 2小時27分達標：明年會再參加

68歲周潤發首跑半馬 2小時27分達標：明年會再參加
瞄準商機 Tiffany打造上海馬拉松獎杯

瞄準商機 Tiffany打造上海馬拉松獎杯
台灣神經罕見疾病權威離世 北榮宋秉文教授「風範應猶在」

台灣神經罕見疾病權威離世 北榮宋秉文教授「風範應猶在」
無聲紀念 馬拉松跑手背李克強遺像 衣服寫李改革金句

無聲紀念 馬拉松跑手背李克強遺像 衣服寫李改革金句

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
三名俄羅斯聯邦安全局探員在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區叫外送，結果慘遭毒殺。（Getty Images）

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

2023-11-24 14:52
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
烏克蘭總統澤倫斯基（右）日前舉行會議，與德國國防部長佩斯托瑞斯於會中談話。（美聯社）

風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

2023-11-24 01:29
法國第一夫人碧姬．馬克宏（中）。（路透）

苦等10年才修成正果…法第一夫人談大25歲師生戀 馬克宏比她長子小3歲

2023-11-20 04:49

超人氣

更多 >
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄