歐洲大叔慢跑後陰莖超痛 醫指「罕見疾病」恐奪命

一名斯洛伐克的44歲業餘馬拉松男運動員，在長時間慢跑後，驚訝發現自己的陰莖出現腫塊；圖為示意圖。（取材自Ingimage）

近日國際醫學 期刊「泌尿外科病例報告」（Urology Case Reports）分享陰莖出現血栓的罕見案例，這名斯洛伐克的44歲業餘馬拉松 男子運動員，在長時間慢跑後的第二天，驚訝地發現自己的陰莖上竟出現腫塊。

據紐約郵報報導，這名來自斯洛伐克的44歲男子，平時是名業餘馬拉松運動員，在一次長時間慢跑的隔天，男子驚訝的發現自己的陰莖上出現一個讓他感到疼痛的腫塊。在忍受兩天的痛苦後，男子才決定前往柏里醫院（Bory Hospital）就醫，他向醫護人員透露，自己在跑完馬拉松後，他的陰莖經常在晚上「隨意勃起」。

經過醫院的檢查，發現男子陰莖的海綿體內出現一個18毫米（mm）的血液凝塊，醫生便給對方開血液稀釋劑與止痛藥。男子之後每天服藥，一周過去，疼痛感已減輕不少，但因血塊還存在，院方便幫男子注射藥物，以防止血栓變大或分解後使肺部感染，影響生命安全。

「泌尿外科病例報告」指出，海綿體內出現血栓的情況很少見，目前也僅有56起相關案例，而30歲以下的男性較常遇到此狀況，屬組織的微創傷。過於激烈的跑步、性行為、濫用藥物與酒精、鐮狀細胞貧血症（sickle cell anemia）或血栓形成體質（Thrombophilia），都可能讓陰莖出現血栓。