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英無臂男用「雙腳」開車 自豪：20年零車禍

聯合新聞網／ 綜合報導
貝茲靠著雙腳可以開轎車，也能開貨車。（取材自臉書）
貝茲靠著雙腳可以開轎車，也能開貨車。（取材自臉書）

英國41歲的二寶爸貝茲（Richie Bates）因罹患海豹肢症（Phocomelia）而天生沒有雙臂，但他卻能靠著雙腳駕駛汽車，更自豪的表示自己20多年來從未發生車禍。近日，貝茨在TikTok分享，自己用腳開特斯拉Model 3的影片，吸引不少網友關注。

據太陽報報導，貝茲來自西薩塞克斯郡（West Sussex）奇切斯特（Chichester），因罹患海豹肢症使他天生沒有雙臂。不過，貝茲因為非常熱愛汽車，在不斷努力練習之下，他已經可以在車輛沒有改裝的狀況下，靈活運用左腳控制油門與煞車踏板，右腳操縱排檔桿及方向盤，還能用腳趾開門和繫安全帶，路上想喝咖啡時甚至可以夾起馬克杯就口。

報導指出，貝茲在17歲時就接受英國交通部駕照及行照監理局（DVLA）的評估，並通過駕駛模擬器的反應能力測試，成功獲准參與道路測驗，而他穩定的開車技術令考官驚嘆不已。之後，貝茲順利在18歲拿到駕照，並依照英國標準費率繳納保險費，開車20多年以來從未發生車禍。

貝茲透露，儘管自己能熟練的駕駛車輛，但他還是很擔心上路時會被警察攔下，就算對方能理解他的情況，但仍可能刁難他。

目前，貝茲以買賣中古車為業，並積極經營社群網路，在TikTok上分享自己的日常，像是煮菜、打撞球等，擁有12萬粉絲。他近日還拍攝一支試乘特斯拉Model 3的影片，吸引不少網友關注。

英國41歲無臂男貝茨在TikTok分享，自己用腳開特斯拉Model 3的影片，吸...
英國41歲無臂男貝茨在TikTok分享，自己用腳開特斯拉Model 3的影片，吸引不少網友關注。（取材自TikTok）

駕照 特斯拉 TikTok

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