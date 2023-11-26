日本軟糖含「類大麻成分」 多人誤食不適送醫

東京發生多人誤食「大麻軟糖」送醫的事件，日本政府日前表示，東京一間店鋪的軟糖被驗出含有與大麻成分類似的化合物。（視頻截圖）

日本 相繼有民眾食用大阪一間公司製造的軟糖後身體不適送醫。日本政府表示，東京一間店鋪的軟糖被驗出含有與大麻 成分類似的化合物，將把該化合物列為指定藥物。

中央社引述日本放送協會（NHK）、每日新聞報導，東京、大阪等地今年相繼有民眾食用一間大阪公司製造的軟糖後，身體不適送醫。

厚生勞動省的「麻藥取締部」人員因此進入東京、大阪等地的軟糖店展開調查，並進入位於大阪市內、製造與銷售軟糖的公司進行調查。

日本厚生勞動大臣武見敬三說明，根據日前的調查結果，東京都內一間店鋪裡販賣的軟糖，被檢驗出含有與大麻成分相似且未被管制的化合物HHCH（hexahydrocannabihexol）。

武見表示，將會把該化合物列為指定藥物，最快於12月2日起禁止持有、使用、流通，同時考慮將其他類似化合物列為指定藥物，並呼籲民眾留意。

讀賣電視台報導，厚生勞動省已經對東京澀谷的軟糖店祭出停售禁令。

而這間製造及販賣軟糖的公司代表主張，商品未含違法成分，並稱食用軟糖過後身體不適的民眾，是因為「吃太多」。