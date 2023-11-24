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純好玩… 日本大阪公司打造134元鋁盒 保護1支0.08元零食

綜合報導
大阪一家鋁盒製作公司打造高達2萬日幣的盒子，保護每支售價12日幣的易碎日本國民零食「美味棒」。(取材自YouTube)
大阪一家鋁盒製作公司打造高達2萬日幣的盒子，保護每支售價12日幣的易碎日本國民零食「美味棒」。(取材自YouTube)

日本國民零食「美味棒」每支售價12日幣（約0.08美元），但大阪一家鋁盒製作公司為了炫耀技術，出於玩心打造高達2萬日幣（約134美元）的盒子，稱要保護這種易碎零食。這個遊戲之作意外受到關注，將成為大阪府枚方市的故鄉納稅贈品。

日本時而會出現令人不解的商品，像是保護香蕉的塑膠盒等，但這次「美味棒保護盒」製作的本意就是出自好玩。

讀賣新聞與日本放送協會（NHK）報導，大阪府枚方市的鋁盒製作販賣公司ACTEC為了展現自家公司的技術，打造保護美味棒的鋁盒。

這個盒子長約20公分、寬10公分、厚4公分，重量約300公克，裡頭有發泡海綿製作的軟墊，還鋪上有高級感的布，剛好可以放進一支美味棒。透明盒蓋上印刷公司名稱與美味棒等字樣，甚至配有鑰匙，相對於便宜的美味棒，是一個售價要2萬日幣的「高級品」。對比下來，保護盒的價格，竟然是被保護物品約1666倍。

不過，這家公司出於玩心製作的產品卻意外受到關注，不僅民眾認為「這些大人正在認真地做傻事啊」，還被枚方市政府採用為故鄉納稅贈品。

「故鄉納稅」是日本獨有的制度，民眾若是將一部分居民稅捐給稅收較少的地方，例如住在外地的人捐給故鄉，不僅可以抵稅，還可以獲得地方政府的回禮。不過，故鄉稅不見得要選擇捐給自己出生的地方，還可以選擇其他地方政府，因此出現各地爭相推出特別贈品，吸引外地人捐稅的風氣。「美味棒保護盒」將成為向枚方市政府捐贈約10萬日幣故鄉稅的贈品。

ACTEC是一家有50年以上歷史、員工約50人的中小型企業，主要業務是製作鋁盒，用於運送精密機械。去年10月，有一名職員提出，何不打造保護美味棒的盒子，用這種容易理解的方式傳達公司的技術能力。

他的提案立刻獲得通過，包括社長蘆田知之在內組成四人研究團隊，花了兩周時間製作這個堅固盒子。經過強度測試，重量約1公噸汽車的車輪輾過、從70公分的高度多次丟下，裡頭的美味棒都完好無損。

蘆田表示，「美味棒保護盒」預計明年起在網路販售。

大阪一家鋁盒製作公司打造高達2萬日幣的盒子，保護每支售價12日幣的易碎日本國民零...
大阪一家鋁盒製作公司打造高達2萬日幣的盒子，保護每支售價12日幣的易碎日本國民零食「美味棒」。(取材自YouTube)

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