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巴西法官用ChatGPT寫裁決 出錯被調查 還怪工作過重

綜合報導
巴西法官用ChatGPT寫裁決出包遭調查，他怪工作負擔過重。圖為示意圖。（路透）
巴西法官用ChatGPT寫裁決出包遭調查，他怪工作負擔過重。圖為示意圖。（路透）

巴西當局日前證實正在調查一名聯邦法官，這名法官利用人工智慧AI）撰寫裁決時出了錯，成為該國第一起這類案例。

中央社綜合電訊報導，負責監督巴西法院的國家司法委員會（National Justice Council）要求法官羅德里格斯（Jefferson Rodrigues）解釋，他何以會公布一份由線上人工智慧工具ChatGPT生成、內容充滿法律謬誤的裁決。

報導指出，根據案件紀錄，巴西北部阿克里州（Acre）法官羅德里格斯在裁決中，納入了先前法庭案件和司法前例中的不正確細節，錯誤地將過去的裁決歸因於巴西高等法院（Superior Court of Justice）。

羅德里格斯在呈交給國家司法委員會的文件中表示，這份裁決是由「值得信賴的顧問」透過人工智慧的幫助所撰寫。

羅德里格斯稱，這個情況只是「單純的錯誤」，接著怪罪「法官的工作負擔過重」。

國家司法委員會表示，「我們認為這是（巴西國內）第一起這類案例」，並給予羅德里格斯15天時間提出進一步說明。

國家司法委員會說，依賴人工智慧的法官愈來愈多，巴西目前沒有監管這類使用的法律。

巴西一名利用AI撰寫裁決時，出了錯。（路透）
巴西一名利用AI撰寫裁決時，出了錯。（路透）

巴西 人工智慧 AI

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