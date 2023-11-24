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因應疫後外國遊客湧入 日本京都設「智慧垃圾桶」

綜合報導
日本開始推廣「智慧垃圾桶」，希望解決外國遊客的丟垃圾需求，同時又保持街道清潔。（Getty Images）
日本開始推廣「智慧垃圾桶」，希望解決外國遊客的丟垃圾需求，同時又保持街道清潔。（Getty Images）

因為外國遊客湧入，導致垃圾量激增，街道髒亂，日本東京、大阪、廣島、京都等城市導入「智慧垃圾桶」。如京都市為因應疫後賞楓季人潮，除了在知名景點嵐山「竹林小徑」設置智慧垃圾桶；為了減少觀光客攜帶大型行李擠公車，影響當地民眾生活的情況，也積極宣導「空手觀光」。

隨著疫後解封，日本國內外觀光客逐漸回流京都市，已在部分地區出現偶爾造成垃圾桶滿溢的情況，令人憂慮到賞楓季時恐怕將更為嚴重。

日本放送協會（NHK）報導，就在秋天賞楓季到來前，京都市已在「竹林小徑」設置具自動壓縮垃圾等功能的智慧垃圾桶。

這種新型的智慧垃圾桶是由大津市一間公司捐贈給京都市政府，桶內安裝可偵測垃圾量的感應器自動壓縮垃圾。

相比不壓縮垃圾，智慧垃圾桶可多存放約五倍的垃圾量，且能遠端即時掌握桶內垃圾量，有助更有效率地安排人員前去清空垃圾桶。

另外，讀賣新聞報導，京都市政府交通局已透過官網宣導，希望觀光客能多利用大型行李寄放或運送服務，在搭乘公車時「空手（不帶大型行李）觀光」。

另據彭博報導，在大阪遊客密集的道頓堀，安裝大約20個名為「SmaGO」的新科技垃圾桶，內部配置太陽能電池板可以讓垃圾桶自動感應是否已裝滿，以便將垃圾壓縮約20％。此外，該垃圾桶還與一個智慧型手機應用程式連線，可提供垃圾量數據，並在垃圾填滿之前向工作人員發送警報。

報導說，有時還會透過企業贊助來減輕市政當局的負擔。以廣島為例，由零食製造商卡樂比（Calbee Inc.）贊助的垃圾桶就裝飾著該市的海洋景觀和該品牌logo。

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