我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

英國訂麥當勞外送 他們收到「隔夜漢堡」吃下肚病3天

聯合新聞網
英國叫麥當勞外送竟收「隔夜漢堡」 情侶吃下肚後雙雙病倒。（取材自Ingimage）
英國叫麥當勞外送竟收「隔夜漢堡」 情侶吃下肚後雙雙病倒。（取材自Ingimage）

英國一對情侶日前使用外送平台訂麥當勞餐點當作宵夜，不料卻在吃完漢堡後看見包裝上的製作時間，發現餐點竟是前一天製作的，且已過了整整7小時，導致兩人事後連續三天皆身體不適，也因此無法上班。此外，他們表示，餐廳的處理態度相當消極，平台也只能部分退款，令這對情侶相當不滿。

根據每日星報報導，這對情侶在半夜時利用外送平台Deliveroo訂購價值36.79英鎊（約45.8美元）的麥當勞套餐，然而在吃下肚後卻發現漢堡竟是前一天下午4時50分製作的，且包裝上顯示的外送平台並不是這對情侶使用的Deliveroo，而是Just Eat，因此顯然是員工搞錯了。這對情侶表示，他們兩人在吃完餐點後都雙雙病倒了，也不得不向工作單位請假。

兩人表示，當他們打電話向該餐廳詢問「餐點為何在擱置7小時後仍被出餐」時，對方並未給予解釋，反而強調不是他們的錯，並不斷掛斷電話，這對情侶指控，「我真的覺得他們在用無能和缺乏訓練的員工來毒害客人」。

在他們向Deliveroo反映後，平台僅退還該情侶9.2英鎊（約11.4美元）的部分款項，對此，平台表示，未全款退還的原因為餐點雖不盡人意但依然可食用，平台發言人也回應，「食品安全是我們的首要任務，我們認真對待這些指控並持續調查中。」而麥當勞餐廳的政策則明確表示，所有餐點都是現點現做，並被要求及時收集訂單並進行交付，否則將無法提供服務。

麥當勞

上一則

「要高鐵為他停車」義農業部長爆耍特權 挨批把國鐵當私人坐駕

下一則

一蘭在泰國快閃店用「盒裝乾拉麵」挨轟麵條不新鮮

延伸閱讀

麥當勞和Crocs 全球聯手合作推系列產品 獨具匠心設計讓粉絲熱情再次飆升

麥當勞和Crocs 全球聯手合作推系列產品 獨具匠心設計讓粉絲熱情再次飆升
麥當勞和Crocs全球聯手合作推系列產品，獨具匠心設計讓粉絲熱情再次飆升

麥當勞和Crocs全球聯手合作推系列產品，獨具匠心設計讓粉絲熱情再次飆升
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
加州最低時薪增 麥當勞、Chipotle明年喊漲

加州最低時薪增 麥當勞、Chipotle明年喊漲

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
貝內特說自己誤點了要價7萬元的調酒，讓丈夫氣到丟包她。(擷自TikTok)

酒吧誤點7萬元調酒付不出錢 丈夫竟直接「丟包她」離開

2023-11-15 18:51
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
美國福音歌手史托姆近日因為無視空服員停止在機上唱歌的要求，差一點被趕下她搭乘的達美航空航班。（照片翻攝：TMZ / IG@bobbi_storm）

空服員頭痛…美歌手稱「我在Billboards榜上」搭機想獻唱 險被趕下飛機

2023-11-15 03:54
卡布里茲跟女兒都一致認為嫁給有錢人很重要。示意圖。（取材自unsplash）

逼女當學霸攀有錢人 英國虎媽窮怕了：衣櫃沒名牌別嫁

2023-11-13 01:00

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬