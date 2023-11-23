我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

想升級頭等艙？賓州空服員：「誇漂亮」搭訕沒用

聯合新聞網
美國賓州一名擔任空服員的女網友經常在社群媒體上分享旅行妙招。近期她分享了乘客「升級頭等艙」的小手段，吸引不少網友討論。示意圖。（取材自unsplash）
美國賓州一名擔任空服員的女網友經常在社群媒體上分享旅行妙招。近期她分享了乘客「升級頭等艙」的小手段，吸引不少網友討論。示意圖。（取材自unsplash）

美國賓州一名擔任空服員的女網友經常在社群媒體上分享旅行妙招。近期她分享了乘客「升級頭等艙」的小手段，吸引不少網友討論。

據每日郵報（Daily Mail）報導，25歲的德斯坦妮（Destanie）在某家航空公司擔任空服員，不過她並沒有透露自己任職的是哪家公司。她經常在TikTok上分享旅行時要注意的細節，也常分享擔任空服員遇到的趣事。

近期她在TikTok上分享乘客試圖「升級頭等艙」的手段，引發網友討論。德斯坦妮說，頭等艙通常都是坐滿的，不太可能會讓人臨時升等，而且通常就算要升等，也是要持有特殊的信用卡或是航空公司的貴賓才會升等。航空公司有一定的升等機制，按照乘客的等級來分配座位，因此不會隨便讓人升等。

但她在影片中提到，自己不只一次遇到有男乘客跑過來跟她搭訕，不斷稱讚她漂亮，甚至說她是「見過最美的空服員」，就是希望自己能夠換到頭等艙。只可惜德斯坦妮對於這種方式早已見怪不怪，男子最後依然沒有達成目的。

德斯坦妮也在影片中提到，坐在緊急出口附近的座位已經算是「升級版」的座位了。通常坐在那個位置的乘客都能得到免費的調酒，甚至還有人曾經試圖偷偷換座位坐在出口處。影片一出也吸引網友留言，有不少人就說自己希望下次能坐到出口處，喝杯免費的調酒。

TikTok 社群媒體 信用卡

上一則

一蘭在泰國快閃店用「盒裝乾拉麵」挨轟麵條不新鮮

下一則

以色列推遲協議、再攻北加薩釀百死 一個家族52人無一倖免

延伸閱讀

新iPhone內建TikTok？網友開箱傻眼：根本山寨貨

新iPhone內建TikTok？網友開箱傻眼：根本山寨貨
九一一恐攻「致美國的信」在TikTok流傳 青少年同情賓拉丹

九一一恐攻「致美國的信」在TikTok流傳 青少年同情賓拉丹
賓州殺人犯越獄期間犯下盜竊、持槍等多罪 檢方起訴

賓州殺人犯越獄期間犯下盜竊、持槍等多罪 檢方起訴
想升級頭等艙？賓州空服員曝乘客「小手段」：搭訕沒用啦

想升級頭等艙？賓州空服員曝乘客「小手段」：搭訕沒用啦

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
貝內特說自己誤點了要價7萬元的調酒，讓丈夫氣到丟包她。(擷自TikTok)

酒吧誤點7萬元調酒付不出錢 丈夫竟直接「丟包她」離開

2023-11-15 18:51
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
美國福音歌手史托姆近日因為無視空服員停止在機上唱歌的要求，差一點被趕下她搭乘的達美航空航班。（照片翻攝：TMZ / IG@bobbi_storm）

空服員頭痛…美歌手稱「我在Billboards榜上」搭機想獻唱 險被趕下飛機

2023-11-15 03:54
卡布里茲跟女兒都一致認為嫁給有錢人很重要。示意圖。（取材自unsplash）

逼女當學霸攀有錢人 英國虎媽窮怕了：衣櫃沒名牌別嫁

2023-11-13 01:00

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬