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4000公尺高 英客機驚見2塊窗玻璃不見 險釀空難

編譯周辰陽、羅方妤
英國泰坦航空班機從倫敦史坦斯特機場起飛至逾4000公尺高空時，發現兩塊窗玻璃不見。(取材自RadarBox航班追蹤網站X)
英國泰坦航空班機從倫敦史坦斯特機場起飛至逾4000公尺高空時，發現兩塊窗玻璃不見。(取材自RadarBox航班追蹤網站X)

英國獨立報報導，一架英國航空公司「泰坦航空」（Titan Airways）空中巴士A321包機日前從倫敦史坦斯特機場（London Stansted Airport）起飛至超過1萬4000英尺（近4267.2公尺）高空時，一名機組人員發現有兩塊窗玻璃不見了。該客機緊急返回艾塞克斯機場（Essex airport），經過檢查後發現有兩塊窗玻璃不見，且另有兩塊位置不正確。這起意外沒有造成人員傷亡。

綜合福斯財經網與獨立報報導，該這架美國奢華度假公司TCS World Travel包機日前自史坦斯特機場飛往美國佛州奧蘭多國際機場，當時機上載有11名機組員和9名乘客，機上人員都是泰坦航空或TCS World Travel的員工。報導指出，乘客當時坐在飛機中間的位置。

英國航空事故調查局（AAIB）初步報告指出，數名乘客在班機起飛後注意到機艙似乎比平常「更吵、更冷」，一名機組員也發現機艙噪音增加，「窗戶密封條正在氣流中擺動，窗玻璃似乎已經滑落了」。根據該機組員的形容，噪音「大到足以損害聽力」。

接獲機組員報告後，機師決定折返史坦斯特機場。該航班總計飛行了36分鐘，在「緊急折返」著陸前達到略高於14000英尺（4267.2公尺）。AAIB報告指出，機艙在整趟飛行自始自終壓力正常。

飛機著陸後經檢查發現，飛機有兩塊窗玻璃不見，窗戶的位置上只剩下防刮蓋（scratch pane）。這是為了防止乘客接觸外部窗戶玻璃的塑膠片。此外，第三塊呈現脫落，第四塊則從通常所在位置突起，「用於固定到位的泡沫塑料（foam）不是因高溫而融化，就是失蹤了」。

獨立報指出，這架飛機窗戶遺失，是先前一場拍攝活動的強光導致損壞。AAIB初步報告顯示，窗玻璃失蹤元凶是飛機在前一天地面拍攝活動時，工作人員在機體附近架起強力燈光，為了製造「日出的假象」，幾座強力燈光照射了四到五個半小時，且光源距離受損窗戶僅六至九公尺。報告稱，這導致窗玻璃所在的區域溫度升高，導致窗戶「熱損壞與變形」，照片也顯示受損窗玻璃周圍的塑性變形。

AAIB警告，這起事件可能造成「更嚴重後果」。

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