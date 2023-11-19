富豪搭豪華遊輪 付1萬元想躺玻璃桌下看船員拉屎

在豪華遊輪上工作，有些人會視為夢幻職業之一。（Getty Images）

有些人會將在豪華遊輪上工作視為夢幻職業之一，不僅報酬豐厚，還能四處旅行。但日前有一名女船員打碎了濾鏡，她指出，為富豪們工作其實挑戰很多，因為他們會提出許多奇怪的要求，包含看著員工拉屎。

綜合媒體報導，美國一名在豪華遊輪上工作的39歲女員工阿蘇塔（Giselle Azueta）經常在TikTok 分享工作祕辛，她平時工作除了接待富豪們，還要策畫活動和主題晚宴，包含滿足賓客需求、遊艇裝飾、設施採購等，並負責遊艇的管理和會計，「對於任何想要進入這個行業的人來說，這會讓你成長，變得非常獨立」。

不過，困擾阿蘇塔的並非這些日常庶務工作，而是必須滿足富豪們時不時提出的「荒謬要求」。阿蘇塔舉例，曾有客人要廚師每晚為寵物狗準備高級牛排當晚餐，並在進食時替牠搓揉耳朵，讓她直呼「我決定下輩子要當有錢的狗」；也有人要求在浴缸倒滿瓶裝水泡澡，「而且在那次旅行期間，我們每天要喝掉大約400瓶酒」。

不過最讓阿蘇塔傻眼的，是曾有一名富翁提議，只要有船員願意大便在玻璃桌上，讓躺在玻璃桌下的富豪觀賞，便願意支付1萬元給該名船員。

阿蘇塔指出，在遊輪上班報酬豐厚且工作內容非常膚淺。但她表示，儘管這份工作有不少壓力，「所有令人難以置信的地方、風景、日落、來自世界各地的朋友，都讓這一切變成值得的」。