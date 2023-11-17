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日女偶像直播 意外曝閨房像垃圾屋嚇壞粉絲

聯合新聞網
日本偶像福田朱里不小心在直播中曝光自己的房間。(取材自X平台)
日本偶像福田朱里不小心在直播中曝光自己的房間。(取材自X平台)

日本一名女偶像日前在房間直播時，疑似因不小心切換到鏡頭，讓她的閨房瞬間被一覽無遺，原以為偶像的房間會充滿浪漫氛圍，不料她的房間卻是如同「垃圾屋」般雜亂，不少網友看了都相當震撼。

今年24歲的福田朱里是日本女子偶像團體STU48的副隊長，日前她在房間內直播與粉絲互動，進行到一半時朱里疑似為了調整拍攝的裝置，沒想到卻不慎切換到鏡頭，讓她的「少女閨房」直接被攤在陽光下。

日本偶像福田朱里的房間相當雜亂，讓網友相當震驚。（取材自YouTube影片）
日本偶像福田朱里的房間相當雜亂，讓網友相當震驚。（取材自YouTube影片）

與多數人對偶像抱持的幻想不同，朱里的房間既不是溫馨風也不是簡約風，而是超乎想像的亂七八糟，整個空間堪稱「垃圾屋」，看起來只有走動的通道沒堆放雜物。

發現自己鏡頭切換錯誤，朱里第一時間立刻用手掌蓋住鏡頭，隨後設定好裝置，繼續淡定直播與粉絲互動。儘管「垃圾屋」遭看光的時間才不過一、兩秒，但衝擊的畫面已在網路上掀起話題，更有人以「悲報！STU48福田朱里的房間亂七八糟成為話題！」在網路論壇上發文。

許多日本網友都被現實衝擊到，「真的髒死了」、「小福，妳在開玩笑吧」，也有人認為房間髒亂沒什麼大不了的，更直呼其他人是在大驚小怪。

日本

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