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「地獄廚神」高登炒蛋教學影片 網友嘲諷「像鼻涕」

聯合新聞網
「地獄廚神」高登拉姆齊（左圖）在節目中曾指導如何烹煮炒蛋，然而該片段（右圖）卻遭網友嘲諷像鼻涕。（Getty Images、影片截圖）
「地獄廚神」高登拉姆齊（左圖）在節目中曾指導如何烹煮炒蛋，然而該片段（右圖）卻遭網友嘲諷像鼻涕。（Getty Images、影片截圖）

不少人在料理時會參考他人的作法，也常有名廚透過節目傳授烹飪秘訣。據媒體報導，「地獄廚神」高登拉姆齊（Gordon Ramsay）在節目中曾指導如何烹煮炒蛋，然而該片段卻遭網友嘲諷，認為不是高登所言的美味炒蛋，直批「看起來像嘔吐物」。

英國鏡報報導，知名烹飪實境秀「廚神當道」（MasterChef）的一個片段引發討論。片中「地獄廚神」高登拉姆齊在指導節目參賽者如何烹煮完美的炒蛋。

高登表示，「烹煮美味炒蛋的秘密，就是確保不要把它煮過頭」，並將六顆冷雞蛋和三小塊奶油放入平底鍋中，然後將平底鍋加熱。過程中，拉姆齊頻頻攪拌雞蛋，同時建議讓平底鍋在爐上停留約30秒，然後再將其取下，來來回回這麼做，就能防止雞蛋煮過頭，「如果你煮得太熟了，會發現炒蛋變得非常稀」、「在三分鐘內不斷地翻炒非常重要」。

調味則要在最後進行，高登認為如果太早加鹽巴，雞蛋會被分解掉，變得太稀。而除了鹽巴，他還添加了法式鮮奶油，「這會讓炒蛋達到另一個境界」、「這樣你就擁有美味、清淡、鬆軟又帶點奶香味的炒蛋，讓人愛不釋手」。

網友卻不太捧場，「不，那不是鬆軟，那是濕軟、像鼻涕」、「比過熟炒蛋還糟的，是沒煮熟的炒蛋」、「我做的炒蛋比他做的好」、「炒蛋完全沒熟」、「老實說，那看起來很噁」、「看起來超噁心」、「看起來像嘔吐物」、「看起來像是已經被消化過的東西」。

但也有網友指出高登製作的炒蛋沒問題，「他做的炒蛋不是生的，蛋有熟而且做出了卡士達的感覺」、「我外婆35年前做了類似的炒蛋，它非常美味」、「如果你想要大塊、煮過頭的雞蛋，而不是均勻蓬鬆、柔軟可口的炒蛋，我無話可說，認為蛋是生的人真是愚蠢」、「蛋有熟，只是奶油讓它看起來像鮮奶油狀」、「可能要換個名稱，不能叫作『炒蛋』」。

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