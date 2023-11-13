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又見孤獨死… 日本富爸爸傘沒收走 鄰才知已身亡

聯合新聞網
日本一位7旬老人長年未和和親人往來，最終孤獨死被鄰居發現。示意圖，非當事人。（取材自pexels/cottonbro studio）
日本一位7旬老人長年未和和親人往來，最終孤獨死被鄰居發現。示意圖，非當事人。（取材自pexels/cottonbro studio）

高齡者的照護問題，是現代社會面臨的困難之一。有些高齡者缺乏伴侶或子女等人的照料，自己獨居生活。最終一人在家中「孤獨死」過世，事後才被其他鄰舍發現的新聞層出不窮。近來日本媒體，就有一則這樣的事件。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位單身的72歲男性，過去和許多年紀相仿的鄰居，住在同一棟公寓裡。這位男性個性相當開朗，時常和鄰里有說有笑。男子每天都有寫日記的習慣，裡頭寫著哪天出門上咖啡廳時，遇到了誰誰誰，又或者哪天到醫院看病等等的詳細紀錄。

男子最近常和鄰居聊到，說自己現在身體不太好。有一次男子回家，剛用過的傘放在戶外晾乾，但到了隔天，雨傘依然被丟在外頭放著。由於男子平時個性嚴謹，鄰居們因此覺得奇怪，於是一探究竟，結果發現男子竟然已經在家中身亡。

據說這位男子，其實擁有好幾千萬日幣的家產。然而，雖然個性好又不愁吃穿，但這位男子卻長久沒有和家人往來，甚至對於自己的兄弟、姪甥等人現在住哪，都完全沒有概念。家人接到死訊後，也都感到非常意外，最終為了避免法律責任糾紛，選擇放棄財產繼承權。鄰居們則為這樣和善的人，最後孤獨離去，而感到相當不捨。

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