逼女當學霸攀有錢人 英國虎媽窮怕了：衣櫃沒名牌別嫁

卡布里茲跟女兒都一致認為嫁給有錢人很重要。示意圖。（取材自unsplash）

英國一名媽媽因為自己曾有過一段失敗的婚姻，一度窮到必須做3份工作才能養活女兒，因此要求女兒「一定要嫁有錢人」，認為「有錢就買得到幸福」的觀念引發不少網友討論。

據每日郵報（Daily Mail）報導，卡布里茲（Karen Karbritz）自己出身於中產階級的家庭，她的爸爸是測量員，媽媽則是家庭主婦，過去念的都是公立學校 。30歲那年她遇見來自美國的前夫，不顧對方沒有收入仍毅然決然地步入禮堂結婚，結果馬上就嘗到貧窮的苦。

當時卡布里茲生下女兒勞拉（Lara），為了養女兒她每天要兼3份工作。之後卡布里茲進入房地產 領域工作，非常拚命的存錢，現在不只在杜拜買房，在英國也有幾間房子能用來出租。

卡布里茲後來跟前夫離婚，嫁給了在電視圈工作的第二任丈夫，但丈夫卻在2015年失業。她提到，勞拉的學費每年就要15000英鎊（約18209美元），即使自己有房產，家裡也無法負擔這麼高額的學費，因此勞拉只能靠申請獎學金念書。

為了省錢，他們平常只能去超市買打折食物，衣服也要穿二手的衣服，因此卡布里茲非常認真督促勞拉要認真念書，未來才能嫁個金龜婿。勞拉的目標是要考上劍橋大學的法律系，因為她相信只要進入劍橋念書、到律師事務所工作，就有可能認識更多有錢人。

母女倆已經計畫好未來女兒一定要在高級飯店辦婚禮、衣櫃最好滿滿的名牌，就連養的狗都要是昂貴的聖伯納混貴賓狗。卡布里茲認為想要女兒嫁有錢人一點問題都沒有，不過網友卻不認同。

有網友說快不快樂是一種心態，不管有沒有錢，只要心態選擇要快樂，就能快樂。也有人表示自己周遭的親友都很有錢，住在豪宅、常砸大錢出國度假，但婚姻卻一點都不幸福，認為嫁給真心相愛、能一起成長的對象更重要。