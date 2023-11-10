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劍橋團隊研究 西非黑猩猩搶地盤 會用軍事偵察術

綜合報導
非洲科特迪瓦的雄性黑猩猩，正聆聽敵對族群的動靜。（路透）
非洲科特迪瓦的雄性黑猩猩，正聆聽敵對族群的動靜。（路透）

最近一批科學家發表研究報告，發現黑猩猩在爭奪地盤時，會先到山上居高臨下偵察，猶如人類以前在打仗時所採取的軍事戰術。

由於人類和黑猩猩的DNA有超過98%相同，估計兩者在690萬至900萬年前的進化時分道揚鑣，換言之，研究黑猩猩的行為或可對人類帶來深入了解。路透報導，由英國劍橋大學（University of Cambridge）生物人類學家勒莫因（Sylvain Lemoine）領導的研究人員在《公共科學圖書館生物學期刊》（PLOS Biology）發表研究報告，他們花了三年時間在西非國家象牙海岸共和國（Cote d'Ivoire）西南部的塔伊國家公園（Tai National Park）觀察兩個野生黑猩猩族群的行動。

他們追蹤的兩群黑猩猩族群規模相近，都是在40到45隻之間，其中有5至6隻是成年雄性、10到13隻是成年雌性，而且都是「男尊女卑」，兩批族群的棲地彼此相鄰。

勒莫因指出，猩猩會為了食物資源而爭奪地盤，為自己的族群減少內鬥，亦可提升生育率。牠們有極高領土意識，並定期透過非常協調和具凝聚力方式巡邏邊界。兩批猩猩的接觸都是非常暴力和危險，牠們會先相隔一段距離互相吼叫，再演變成眼神接觸或打鬥等情況，而且受害者不分老幼。

研究人員觀察到，猩猩在發動攻勢前，會先到山上偵察，但勒莫因認為，山上植物滿佈，令猩猩難以一目了然，反而是透過聲音查探敵方動靜，並為了避免發出聲響而暫停覓食，靜靜聆聽敵方動態或者休息。

如果敵對族群遠離，猩猩就會下山闖入危險領域。研究人員發現，當敵方相距500米時，發生這種情況的機率為約40%；相距1公里遠的發生率則增至50%；至於兩者距離3公里時，機率再提高到60%。

勒莫因指出，透過觀察猩猩的居高臨下偵察戰術，再按情況傾向在風險較低的環境行動，顯示牠們有複雜的認知及合作能力，以預計何時行動及到哪裡，而且以安全的方式根據手上情報行動，因此是史上首次紀錄人類「近親」採取這種古代軍事戰略。

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