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AI岸田影片流傳 日男惡整首相：只想讓人笑

綜合報導
日本首相岸田文雄遭到生成式AI製作假影片。（取材自X平台）
日本首相岸田文雄遭到生成式AI製作假影片。（取材自X平台）

日本一名25歲男子利用生成式AI製作首相岸田文雄的假影片，並放上社群平台X（即之前的推特Twitter）廣為流傳，在日本電視台揚言採取相應措施後，該男子發文致歉。

日本首相岸田文雄遭到生成式AI製作假影片。（路透資料照片）
日本首相岸田文雄遭到生成式AI製作假影片。（路透資料照片）

中央社引述日本讀賣新聞報導，這一段假影片內容是拿首相岸田文雄的聲音與外貌製成低俗發言，影片右上角甚至還使用日本電視台（Nippon TV）的新聞節目標誌等。

國外已有濫用政治人物假影片進行輿論操作案例，日本未來也勢必將面臨應對相關現象的呼聲。

這段在日本社群平台上廣為流傳的假影片中，可看到岸田穿著西裝在畫面正中央向觀眾講話，影片右上角打上日本電視台節目標誌，下方則有「突發新聞」的英文字樣，研判是拿岸田線上記者會的片段加工。

讀賣新聞記者採訪後得知，這名25歲的大阪男子坦承利用生成式AI等工具，製作出假影片並放上網，表示是出於「好玩」。

日本電視台對此回應「絕不容許（相關素材）被濫用，將視情況採取必要因應作為」。

這則假影片日被放上社群平台X才一天，就有超過232萬次觀看。中日體育報導，日本電視台聲明指出，「完全無法容許影像及節目標誌遭假影片濫用」。

假影片作者隨後在社媒X上登文道歉，稱自己會全數刪除AI假影片，「請不要（對我提出）訴訟等」，並表示自己並無妨害日本電視台業務的意圖，也無意人身攻擊，而是以「想讓人笑」為目的而製作的。

不少日本網友表示、「以為刪影片再道歉就能卸責」、「不論在法律上或道義上都要嚴肅負起責任」。

日本 AI 岸田文雄

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