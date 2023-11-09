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不要一下子閃多篇論文 日本廁所中文標語 引共鳴：我的論文屎都不如

聯合新聞網
有網友分享，自己在日本咖啡廳的廁所看到寫著「請不要一下子閃多篇論文」的中文標語，讓她不明所以，忍不住在廁所裡大笑。（取材自小紅書）
有網友分享，自己在日本咖啡廳的廁所看到寫著「請不要一下子閃多篇論文」的中文標語，讓她不明所以，忍不住在廁所裡大笑。（取材自小紅書）

疫情過後，各個國家的遊客湧入日本，許多公共場所也會貼心附上不同語言的標語，幫助外國遊客了解。不過近日小紅書上卻有網友分享，自己在日本一間咖啡廳的廁所看到一句不明所以的中文標語，讓她忍不住在廁所裡大笑。貼文發布後，網友紛紛笑稱「救命」，翻譯錯誤的語句也意外引研究生共鳴，直呼「我的論文屎都不如」。

一位網友在小紅書上發文，表示自己曾赴日留學，某天撰寫論文時需要一些資料，所以在相簿裡翻找日本的照片，沒想到竟然翻到一張不明所以的照片，讓她差點笑暈。

原PO也貼出這張照片，圖中是一張貼在廁所牆壁的標示牌，以三種語言和插圖標記著「請不要一次將大量衛生紙沖入馬桶」，不過和英文、日文的標語比較起來，寫著「不要一下子閃多篇論文」的中文標語便顯得不太貼切。原PO指出，這張照片是在京都某間咖啡廳的廁所拍攝的，並笑稱該店好歹是一家大型連鎖店，這個翻譯究竟是怎麼回事，「覺得在廁所裡拍照不太好，但實在太搞笑了」。

貼文一出引起討論，網友紛紛笑喊「救命啊哈哈哈哈哈哈哈」、「說不定是拍照翻譯的，原諒日本人的英語吧」、「期末一天可以閃一篇論文」。

更有不少研究生歪樓淚嘆「中槍」，表示「每一個學術垃圾的背後都有我的存在」、「正在寫論文的我破防了」、「上個網突然被罵了」、「廁所衛生紙至少還能擦屁股解決問題，我的論文屎都不如」、「廁所衛生紙起碼有大用處，我的論文一無是處」、「我論文確實和廁所衛生紙也差不多」、「我的論文拿來擦屁股都嫌硬的慌」、「論文質量還比廁所衛生紙差點」。

日本 咖啡 小紅書

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