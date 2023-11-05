我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

卸貨失平衡「前輪翹起」 捷藍航空客機驚魂

編譯周辰陽
美國捷藍航空一架客機22日在紐約市的甘迺迪國際機場卸貨時失去平衡，前高後低地傾斜。（取材自Ｘ平台）
美國捷藍航空一架客機22日在紐約市的甘迺迪國際機場卸貨時失去平衡，前高後低地傾斜。（取材自Ｘ平台）

美國捷藍航空（JetBlue）表示，該公司一架客機近日在紐約市甘迺迪國際機場卸貨時失去平衡，整架飛機前高後低傾斜。

CNN與今日美國報報導，這起事件發生在22日。根據航班狀態網站FlightAware提供的資訊，該架飛機是一架空中巴士A321，從加勒比海國家巴貝多飛抵紐約。網上流傳的影片可見，這架客機停在空橋旁邊，但機頭卻向上仰起，前起落架也懸在半空中，還可以見到至少前半部一個貨艙艙門處於開啟狀態。

TikTok用戶博維爾（Sinead Bovell）自稱當時人就在該航班上，錄製影片分享了這段「可怕」經歷。她說，自己坐在飛機的後半部，大約一半的乘客下機時，這架空巴A321「突然向後傾斜，速度又快又猛，以至於機尾撞到地面，空橋跟一部分機門都裂了」。

機組員告訴博維爾，飛機機頭距離地面約3公尺，還在機上的乘客必須調整位置，好讓飛機重新平衡。飛機恢復水平後，乘客們才慢慢下機。

捷藍航空告訴CNN，這架客機「一抵達登機門，就因為下機期間的重量跟平衡改變，飛機尾部向後傾斜，導致機頭抬了起來，後來已降回正常位置」，並指無人在此事件中受傷。

捷藍航空表示，正在「檢討這次事件」，該架飛機再次飛行前將接受檢查。負責監督甘迺迪國際機場的紐約與紐澤西港務局表示，機場其他營運沒有受到干擾。

紐約市 TikTok

上一則

法國猶太女在住家遭刺 門上被噴漆納粹符號 兇嫌在逃

下一則

沒提供輪椅 要求身障客「爬下飛機」 加航道歉：賠償機票兌換券

延伸閱讀

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全
私人飛機擅自起飛 2架相撞 致休士頓機場航班停飛3小時

私人飛機擅自起飛 2架相撞 致休士頓機場航班停飛3小時
影／驚見客機前輪懸空 乘客分享可怕經歷

影／驚見客機前輪懸空 乘客分享可怕經歷
檢查機身 精神航空取消近百架次航班

檢查機身 精神航空取消近百架次航班

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）

曝北京恐「對台實施類似行動」 哈瑪斯領袖讚突襲以國：給世界上一課

2023-10-30 07:01
以國部隊在加薩走廊（Gaza Strip）執行地面攻勢期間，救出一位遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）挾持的以色列女兵。圖為女兵梅吉迪希（Ori Megidish，中）與她的親戚合照。美聯社

以色列攻入加薩走廊 救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵

2023-10-30 15:22
當地警方帶著警犬至派特森的住處調查案情。（美聯社）

毒菇牛排宴請公婆親友釀3死 澳洲婦女遭逮捕起訴

2023-11-02 10:54

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

風暴逼近 加州部分地區將迎大雨
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債