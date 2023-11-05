卸貨失平衡「前輪翹起」 捷藍航空客機驚魂

美國捷藍航空一架客機22日在紐約市的甘迺迪國際機場卸貨時失去平衡，前高後低地傾斜。（取材自Ｘ平台）

美國捷藍航空（JetBlue）表示，該公司一架客機近日在紐約市 甘迺迪國際機場卸貨時失去平衡，整架飛機前高後低傾斜。

CNN與今日美國報報導，這起事件發生在22日。根據航班狀態網站FlightAware提供的資訊，該架飛機是一架空中巴士A321，從加勒比海國家巴貝多飛抵紐約。網上流傳的影片可見，這架客機停在空橋旁邊，但機頭卻向上仰起，前起落架也懸在半空中，還可以見到至少前半部一個貨艙艙門處於開啟狀態。

TikTok 用戶博維爾（Sinead Bovell）自稱當時人就在該航班上，錄製影片分享了這段「可怕」經歷。她說，自己坐在飛機的後半部，大約一半的乘客下機時，這架空巴A321「突然向後傾斜，速度又快又猛，以至於機尾撞到地面，空橋跟一部分機門都裂了」。

機組員告訴博維爾，飛機機頭距離地面約3公尺，還在機上的乘客必須調整位置，好讓飛機重新平衡。飛機恢復水平後，乘客們才慢慢下機。

捷藍航空告訴CNN，這架客機「一抵達登機門，就因為下機期間的重量跟平衡改變，飛機尾部向後傾斜，導致機頭抬了起來，後來已降回正常位置」，並指無人在此事件中受傷。

捷藍航空表示，正在「檢討這次事件」，該架飛機再次飛行前將接受檢查。負責監督甘迺迪國際機場的紐約與紐澤西港務局表示，機場其他營運沒有受到干擾。