澳洲夫妻撿到漂流瓶 倒出沙子竟是骨灰 急再混沙丟回大海：對不起

澳洲一對夫妻撿到瓶中信，卻被內容嚇壞。（取材自TikTok）

澳洲 有一對夫婦在昆士蘭海灘遛狗時，意外看見沙灘上有個漂流瓶，他們好奇地撿起來看，卻被嚇到，因為裡面除了紙條，竟還裝著「某人的骨灰」。

兩人隨後將影片發在TikTok 稱「這絕不是設計過的橋段，而是真實發生的意外！」引起廣大網友關注。

根據紐約郵報報導，這對夫婦以為瓶中信裝著情書或筆友留言，為了看清楚紙條，根本沒有多想，就把幾乎所有的「沙子」全數倒在沙灘上。

不料，紙條內容上竟寫著「這裡躺著的是傑弗瑞（Geoffrey）的骨灰，如果發現了，請將瓶子扔進潮水中，這樣我就可以繼續我的旅程。」這讓夫妻二人大吃一驚，尷尬的直喊「喔…不！」

夫妻倆也在影片下方留言表示，他們對於傑弗瑞感到很抱歉，決定盡可能地將倒出來的骨灰放回瓶中，儘管會混入大量的沙子，最終還是把瓶子重新送回外流的潮水中。

影片一出，立刻在TikTok上獲得大量網友熱議，迄今累計逾180萬次觀看，儘管無法證實，是不是故意整人的惡作劇，網友們仍熱議，「無論如何，歡迎傑弗瑞來到澳洲」、「好奇這個瓶子原本有多滿」、「我很好奇之前有多少人打開過，並且跟你們一樣犯錯，因為裡面的沙子原本就只剩一點」。

還有人說「搞不好裡面不再是傑弗瑞的骨灰，或許會有人做同樣的事，並放入沙子藉此魚目混珠」、「看來傑弗瑞的旅程結束兩次了」、「這不是瓶中精靈，而是傑弗瑞」、「這裡就是他旅途終點」。