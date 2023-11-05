沒提供輪椅 要求身障客「爬下飛機」 加航道歉：賠償機票兌換券

被加航機組人員惡意對待的腦性麻痺患者霍金斯。（取材自臉書）

加拿大 一名49歲的身障男子霍金斯（Rodney Hodgins），近日他搭乘加拿大航空航班時，被要求自行下機，且未提供輪椅等協助，他只能用雙手爬著離開，對此他深感不滿且受辱。對此，加拿大航空被迫致歉。

衛報報導，來自卑詩省（British Columbia）的霍金斯為硬體銷售員，因痙攣性腦性麻痺無法行走，日前與妻子一同飛往拉斯維加斯，慶祝8月的結婚紀念日。

霍金斯近日在臉書 分享道，8月與妻子一同搭乘加拿大航空前往拉斯維加斯，當飛機降落時，空服員告訴他，他必須自行下飛機，他原本以為是在開玩笑，當空服員再次提出同樣要求時，他頓時感到震驚和憤怒。

他回憶起空服員問他，「『你能走到飛機前方嗎？』然後我說，『我當然不可能，我需坐輪椅，我不能走路。』」

最後，他被迫用上半身的力量拖著自己的身體走過12排座位，而他的妻子迪安娜（Deanna）則扶著他無法移動的雙腿。

迪安娜也在臉書分享道，「我們在十幾個人面前奮力掙扎，有些人移開視線，另一些人羞愧地看著他，才讓他下了飛機……他的腿受傷了，而我的背也受傷了，但內心受到傷害更嚴重。」痛批加航貶低丈夫，稱丈夫的權利遭到踐踏。

加航發聲明回應，指稱已經聯繫霍金斯，並提供價值2000元的機票兌換券作為賠償，並對他在拉斯維加斯機場受到的不當遭遇道歉。