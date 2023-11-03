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日27歲男存錢7年開拉麵店 「意外敵人」1年害他收攤

聯合新聞網
一位日本青年夢想開一間拉麵店，但卻在開業後不到一年就收攤；圖為示意圖（取材自Ingimage）
一位日本青年夢想開一間拉麵店，但卻在開業後不到一年就收攤；圖為示意圖（取材自Ingimage）

自己開店創業，或許是許多人的夢想。不過在競爭激烈的市場裡，想要能夠脫穎而出，長長久久地維持下去，並不是一件容易的事。近來日本媒體就報導一位懷有拉麵店夢想的青年，好不容易開了店，卻因為一個簡單原因，使得店面只能草草收場。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名久能翔吾的27歲男性一直夢想開拉麵店，因此從18歲高中畢業以來，就到處打工存錢，並到曾經登上雜誌的拉麵名店學習，連女朋友都沒時間交。總算在7年後，存到了1500萬日幣（約10萬美元）的開業資金。

翔吾在精挑細選下，總算找到一個條件不錯的店面，而且房租也能夠接受，讓他正式開張營業。然而開店後，他卻碰到廚房裡有蒼蠅、蟑螂和老鼠出沒。儘管在裝潢當時，就曾經找來除蟲業者處理過，但到了夏天後，這些衛生問題又慢慢浮現。

最要命的是，有不少客人在用餐期間，在廁所目擊蟑螂。消息傳開之後，店家的口碑大受影響，客人數量明顯減少，就連平時送食材的菜販，都問說「聽說店裡有蟑螂，沒問題嗎」。

為了根治蟑螂問題，翔吾只好再找一次除蟲業者，但評估後發現，如果想徹底改善，就須大規模整修。衡量之下，翔吾只好趁著虧損還不多的時候，選擇當機立斷，忍痛將開了不到一年的店鋪關閉。

日本

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