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睡夢中耳朵癢 美國女急奔醫院「夾出活蜘蛛」

聯合新聞網
美國一女子因感到耳朵不適前往醫院看診，不料竟發現耳中藏有一隻活蜘蛛，嚇得她當場落淚。（取材自TikTok）
美國一女子因感到耳朵不適前往醫院看診，不料竟發現耳中藏有一隻活蜘蛛，嚇得她當場落淚。（取材自TikTok）

美國一名女網友Kelly日前因察覺耳朵不適、有異物，前往醫院看診，不料醫生竟從她耳中夾出一隻活生生的蜘蛛，嚇得她當場落淚，並直呼「那隻蜘蛛還活著，我快吐了」。而Kelly將影片上傳TikTok後竟意外竄紅，至今已累積2900多萬的瀏覽次數。

據影片所述，當天凌晨Kelly起床去了趟洗手間後又躺回去睡覺，卻突然發現耳朵好像有東西，不過當時她以為是被子上的流蘇便沒放在心上。沒想到15分鐘後，不適感再度襲來，她發現耳中的東西竟然在動，讓她大驚失色，急忙上網查詢相關資料求救，而網路上建議，為了安全考量，還是求助醫生比較妥當。

Kelly聽從建議，前往醫院看診，檢查後護士表示裡頭確實有異物，不過不是飛蛾，且因為躲太深處，需要用沖洗的方式將小東西沖出來。經過一番努力後，小東西終於離開Kelly的耳朵，仔細一看竟是一隻活生生的蜘蛛，讓Kelly不敢置信，「這太噁心了，我是一個很愛乾淨的人，我的耳朵裡面竟然有蟲子」。

@desiraekelly

its ok to laugh

♬ original sound - desiraekelly

Kelly上傳了自己的恐怖經歷後，許多網友紛紛留言表示，「我會直接去世」、「這是我最害怕的事」、「這就是爲什麼我要帶着耳機睡覺」、「如果是我也會哭」、「這完全不是妳的錯！不要尷尬」、「天哪，我會尖叫著跑來跑去，然後昏倒」。

TikTok

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