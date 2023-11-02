「離開的人年年都會回來」 墨西哥亡靈節 迎逝者歸家

墨西哥市的亡靈節遊行。（美聯社）

「死亡不曾將家族分離，離開的人年年都會回來一次。」每年的11月1日、2日是墨西哥 「亡靈節」，不僅是墨西哥本地，擁有大量拉丁裔移民的美國部分地區也自10月就開始準備慶祝；亡靈節融合墨西哥原住民 阿茲特克人傳統和天主教影響，生者藉節日緬懷、紀念逝去的親人。亡靈節的圖騰，例如骷顱頭、萬壽菊等，隨著2017年皮克斯動畫電影「可可夜總會」（Coco）熱映而廣為世人所知。墨西哥人相信，在亡靈節期間過世的親人會返回家中，隨著美國萬聖夜文化流入，亡靈節慶典更加盛大，其意義也從原本的紀念死者，再增添了慶祝生命本身的意涵。

★死者節日 裝扮慶祝

亡靈節（El Día de los Muertos）在墨西哥是與家人朋友團聚、一同緬懷逝者及祈福的重要節日，慶祝日期是天主教的萬聖節 （11月1日，又名諸聖節）和萬靈節（11月2日）——歐美文化所盛大慶賀的「萬聖夜」Halloween，實際上是「Hallows' Eve」或「Hallows' Evening」的縮寫，意思是「萬聖節的昏夜前時」，在11月1日的前一天晚上、也就是10月31日裝扮慶祝。

為期兩天的亡靈節當中，11月1日是專門紀念已故兒童、11月2日則紀念成年人，慶祝活動從10月就開始；如同萬聖夜的豐富多彩，亡靈節雖是屬於死者的節日，但並無傷感、陰鬱氛圍，而是大肆慶祝，在世的生者歡迎歸家探望的逝者靈魂、從慶祝活動中紀念已故親人並將其在生時的故事傳承給下一代。

就如「可可夜總會」電影所呈現，家家戶戶會布置一座祭壇（ofrenda），祭壇有三至七層，上面放置死者照片、其使用或喜愛的物品、蠟燭、以及其他慶祝用品來紀念，也會到死者墓前憑弔、布置墳墓；墨西哥人相信，在亡靈節所做的一切都應象徵光明，以便引領歸來的親人靈魂尋路返家。

家家戶戶會布置一座祭壇，上面放置死者照片、其使用或喜愛的物品、蠟燭、以及其他慶祝用品來紀念。（美聯社）

★分享秋收 紀念先祖

洛杉磯時報引述聖地牙哥大學教授梅爾卡多（Antonieta Mercado），指出亡靈節起源於奧爾梅克人、托爾特克人、米斯特克人、薩巴特克人、馬雅人和阿茲特克人等墨西哥地區原住民傳統，在凜冬將至之際，會舉行儀式來紀念死者並分享秋季收穫。

墨西哥國立自治大學人類學研究員梅迪納（Andres Medina）也表示，亡靈節根植於西班牙殖民前，墨西哥當地農業社會信仰。墨西哥原住民的主要作物玉米在種植時被埋進土裡，經過一段時間後發芽、成為新的一株植物重新出現；這個過程中的玉米粒，就被視為相當於逝者過世後下葬的骨骸。而骷髏形象正是亡靈節的核心符碼，象徵骨骸就像埋在土中的種子一樣，在暫時消失後，每年亡靈節之際，如同年年秋收一般回歸現實世界。

亡靈節最大的意義，在於紀念先祖，阿茲特克文化認為，人的死亡有三個階段，第一個是當心臟停止跳動，第二個是下葬，第三個、也是生命真正消亡終結之時，就是被遺忘的時刻——當活著的人不再記得逝者、沒有人再談起逝者，那麼逝者就真正地永遠離開了。

墨西哥市的亡靈節遊行。（路透）

★新的意義 慶祝生命

隨著美國文化進入、影響墨西哥，以及大量墨西哥移民定居美國，墨西哥人慶祝亡靈節的方式也不斷演變、愈加盛大，同時全美各地的拉丁裔社區也將亡靈節活動帶進了美國。除了墨西哥本地的各式慶祝活動外，例如德州埃爾帕索（El Paso）等美墨邊界城市也會舉辦遊行，凝聚社群。梅迪納說：「現在的慶祝活動受到了美國萬聖節的影響，這些元素在節日的原始意義——紀念死者——之外承載了新的意義：慶祝生命本身。」

亡靈節期間，許多參與慶祝者會扮裝成卡特里娜（La Catrina）的樣子——露齒而笑、戴著花俏飾品的骷髏。卡特里娜本來是墨西哥最具代表性的藝術家波薩達（José Guadalupe Posada）的版畫創作，原先充滿諷刺意味，嘲弄放棄墨西哥文化，以歐洲美學打扮來迎合上流社會的婦女。但其形象卻意外貼合了墨西哥的混血社會風貌，而波薩達常用的骷髏圖像，也帶有「死亡面前，人人平等」的意味。

亡靈節祭壇上的物品也各有意涵，例如明亮橙色的萬壽菊是最標誌性的亡靈節元素之一。萬壽菊在阿茲特克的宗教儀式中，是掌管亡靈世界的女王——米克特卡西瓦托（Mictecacihuatl）的象徵，阿茲特克文化的死亡祭祀節日、也就是屬於米克特卡西瓦托的節日，在西班牙統治墨西哥之後，融合了天主教文化成為亡靈節。

另外祭壇上也會放置水、蠟燭，還有掛上彩色紙張剪成的皮卡多（Papel picado），分別象徵大自然元素的水、火、風元素——水能夠淨化返回生者之地的靈魂，也為歸家的逝者解渴；蠟燭為從黑暗地下世界歸來的靈魂照亮回歸世間的道路，通常蠟燭會排成一排，直通祭壇；風從皮卡多的孔洞上流過，象徵靈魂歸來的旅程，皮卡多也為祭壇增添繽紛色彩。

亡靈節期間，許多參與慶祝者會扮裝成卡特里娜。（路透）

墨西哥人也會在祭壇上焚香，透過煙的氣味來吸引靈魂；還有放上逝者的照片，讓靈魂知道祭壇是獻給他們的——「可可夜總會」劇情裡，因無人紀念而無法返回世間的海克托（Hector）就懇求主角米高（Miguel），將他的照片放到自家的祭壇。

食物也會盛盤被放在祭壇上，以供前來的靈魂食用，墨西哥原住民相信靈魂必須經過漫長旅程才能回到人世，沿途可能會飢餓，所以準備了親人最喜歡的菜餚，墨西哥人的主食玉米也經常被放上祭壇。還有一種名為Pan de muertos的麵包，這種麵包頂部大多會有代表死亡的十字架造型，這是西班牙時代後帶來的影響。

明亮橙色的萬壽菊是最標誌性的亡靈節元素之一。（美聯社）

而現在亡靈節最常見的食物，或許莫過於糖頭骨（Calaveras）。頭骨是地下世界的象徵，代表死亡與重生，可食用的糖頭骨通常是糖做的，用糖霜裝飾，色彩鮮艷，有時會在糖頭骨的額頭寫上逝者的名字。糖頭骨其實並非源自原住民傳統，而是高度商業化，墨西哥各地市集、商店經常可以看到販售糖頭骨，並不限於亡靈節期間。

糖頭骨的生產過程注重美觀，而非滋味或是食用安全，精心製作的糖頭骨被認為是藝術展現的形式之一，因此許多糖頭骨會有不可食用的裝飾品，例如羽毛、珠子，或是用不可食用的材料做成，像是黏土。而購買者也未必會吃糖頭骨，可能擺置幾天之後就丟掉。