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有「冰雪奇緣」… 東京迪士尼「夢幻泉鄉」明年6月開幕

中央社
東京迪士尼度假區明年6月將開放新區域「夢幻泉鄉」，以「冰雪奇緣」、「魔髮奇緣」和「小飛俠」為主題。(歐新社)
東京迪士尼度假區明年6月將開放新區域「夢幻泉鄉」，以「冰雪奇緣」、「魔髮奇緣」和「小飛俠」為主題。(歐新社)

東京迪士尼海洋的第8個主題園區「夢幻泉鄉」（Fantasy Springs）將於明年6月6日開幕，以迪士尼動畫「冰雪奇緣」（Frozen）、「小飛俠彼得潘」（Peter Pan）、「魔髮奇緣」（Tangled）為主題，新增四種遊樂設施、三間餐廳與一間商店。

東京迪士尼官方YouTube頻道日前公布園區建設縮時影像，從手繪的彩色模擬圖開始，記錄自2019年6月11日以來，從整地、打地基、逐漸出現雛形，一點一滴從無到有的建造過程，耗資約3200億日圓（約21.4億美元）。

在最新的9月10日影像中，可以看到粉紅色的飯店建築趨近完工，「魔髮奇緣」中樂佩公主被困的高塔已經還原，「冰雪奇緣」與「小飛俠彼得潘」的故事舞台在搭建中。

根據東京迪士尼官網介紹，「夢幻泉鄉」將分為「冰雪王國」、「小飛俠夢幻島」及「樂佩公主森林」共三個區域，新飯店命名為「東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店」。四項新遊樂設施是「小飛俠夢幻島歷險記」、「樂佩公主天燈盛會」、「安娜與艾莎的冰雪之旅」及「奇妙仙子妙妙小車」。

其中，「安娜與艾莎的冰雪之旅」是水上遊樂設施，遊客將搭乘小船體驗「冰雪王國」世界，感受安娜姐妹以「真實的愛」融化凍結之心的故事，過程中可以聽到電影的著名主題曲，時長約6分30秒。

「小飛俠夢幻島」是乘坐型遊樂設施，遊客將和孩子們一起，跟著彼得潘和叮叮一起踏上夢幻島，從虎克船長和他的海盜手下手中救出溫蒂的弟弟約翰，這個設施需要戴上3D眼鏡體驗，有102公分的身高限制，時長約六分鐘。

另一項遊樂設施「奇妙仙子妙妙小車」則是以叮叮的「仙女谷」為主題，分為春夏秋冬四個季節場景，乘坐越野車幫忙叮叮派送包裹給各個仙女，時長比較短，僅約兩分鐘。

「樂佩公主天燈盛會」則是水上遊樂設施，描繪樂佩公主和費林一起過元宵節，在遊覽電影出現過的各個場景當中，度過美好浪漫的一天，時長約五分鐘。

要進入最新主題園區，遊客除了購買迪士尼海洋的門票之外，還需要拿到「預約等候卡」（Standby Pass）或是付費購買「迪士尼尊享卡」（Disney Premier Access）來快速通關。

迪士尼 元宵節 YouTube

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