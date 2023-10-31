活章魚美食藏風險 南韓老翁遭觸手吸住食道窒息身亡

南韓近日再有一名老翁因為在家享用生章魚而心臟病發亡；此為示意圖，生章魚是韓國相當常見的菜餚之一。（取材自Shutterstock）

南韓 人一向認為章魚生吃才新鮮，雖然在南韓，一年約有6人因為生吃章魚導致意外死亡，許多人仍抵擋不了美食的誘惑。CNN報導，光州光山區松亭洞一名82歲的老翁，因為中午在家生吃章魚，吃到一半時，章魚的觸手吸到食道，導致老翁因為窒息引發心臟病 身亡。

報導稱，老翁生吃的章魚，販售的老闆雖已將牠殺死，但觸手仍很活躍，在切片生吃時仍具有致命的風險。

根據南韓一名消防局官員稱，在接獲老翁的家屬通知時，對方表明一塊生章魚卡在老翁的喉嚨裡。當急救人員到達現場時，老翁因為窒息，心臟已驟停，急救後還是不幸離世。

在南韓，平均每年約有6人因為生吃章魚導致意外死亡，而2012年還出現了一起「章魚謀殺案」的著名案件，一名南韓男子因涉嫌用生吃章魚殺害女友，並聲稱這是意外，該名男子最終被判處無期徒刑，但於2013年出現逆轉，因證據不足被最高法院無罪釋放。

報導稱，醫生認為，急救生吃章魚最好的方法是運用「推擠技術」，但若是力道控制不慎，也可能會導致食道穿孔的意外。建議在食用生章魚時，務必將觸腳切得短一些，也請勿整隻食用，否則致命的危險將增加。