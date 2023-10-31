死神椒成過去式 「辣椒X」登頂世界最辣 吃一顆腹痛3小時

「X辣椒」日前被金氏世界紀錄正式認定為世界上最辣的辣椒，其辣度達到更驚人的269萬。（美聯社）

美國知名辣椒種植者柯里（Ed Currie）成功研發「辣椒X」（Pepper X），被金氏世界紀錄認證為世界上最辣的辣椒，平均辣度足足有269萬SHU，打破先前同為柯里培育的卡羅萊納死神辣椒164萬SHU的紀錄。辣味的強弱可通過史高維爾指標（SHU）來衡量。

綜合外媒報導，美國南卡羅來納州 辣椒專家柯里在農場種植辣椒X已有10多年，為了增加辣椒素含量，他嘗試將試驗中的辣椒X與一些最辣的辣椒進行雜交，「當我們開始進行時，有兩種辣椒的味道我真的很喜歡，但它們都不夠辣，不符合我的口味」。

曾培育出「卡羅萊納死神」的柯里再次創新紀錄，他創造出「X辣椒」，獲金氏世界紀錄正式認定為世界上最辣的辣椒。（美聯社）

柯里每年進行100多次辣椒雜交，在漫長的過程中，成功培育出辣椒X，並打破自己先前種植卡羅萊納死神辣椒的紀錄，辣椒X於日前被金氏世界紀錄認證為世界上最辣的辣椒。

柯里受訪表示，「當我吃掉一整顆時，立刻就能嘗到味道，但是難以忍受的熱量立即襲來。這是一種快感，因為我體內的內啡肽激增」。後來有人遞給他一杯奶昔緩解疼痛，但反而讓熱度持續上升。他還透露，食用辣椒X後感到發熱長達三個半小時，且腹部發生痙攣，還痛苦呻吟，在雨中平躺大理石牆上大約一個小時。

金氏世界紀錄官網指出，人們普遍認為辣椒的辣味來自於種子，但其實並非如此，是因為胎盤為容納種子的組織，裡面含有辣椒素。而辣椒X的外部有許多曲線和脊線，意味著內部有更多的區域可供胎盤生長，才會產生前所未有的辣度。

目前全球廣用測辣椒辣度的「史高維爾指標」（SHU），是美國藥 劑師史高維爾（Wilbur Scoville）在1912年制訂的度量辣椒素（Capsaicin）含量指標。方法是將辣椒素溶解到糖水後品嘗，以糖水中和直到無法吃出辣味為止。