我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人種大麻被捕 誤信不良建議找人頂替 勞役變牢獄

11月1日起 出入境中國無須再填健康申報

就愛復古味 90年代老香水翻紅、二手品拍賣搶手

編譯洪啟原
部分已停產的精品香水，對收藏家仍有吸引力，尤其在懷舊風當道的年代，連較平價的香水也炙手可熱。（路透）
部分已停產的精品香水，對收藏家仍有吸引力，尤其在懷舊風當道的年代，連較平價的香水也炙手可熱。（路透）

香奈兒（Chanel）、嬌蘭（Guerlain）等精品品牌部分已停產的香水，對收藏家而言卻仍有吸引力。不過，美國服飾品牌A&F、美體小舖（Body Shop）及維多利亞的秘密（Victoria's Secret）主打價格較親民、較不起眼的香水，在二手市場同樣大受歡迎。

根據線上拍賣網站eBay，在8月，1990年代出品的香水銷售較去年同期出現雙位數成長，例如倩碧（Clinique）的Happy香氛系列和蓋璞（Gap）的香水品牌Dream，上月銷售各比去年同期暴增60%。

對1990年代香水念念不忘的消費者，正帶動這些懷舊香水銷售大增。渴望重溫年輕時光的Z／千禧世代，持續推升這類商品價格上揚。

Eris Parfums創辦人賀曼表示，這些買家正在尋找現在很稀有的事物，「人們總是追求新事物，但復古香水帶給許多人耳目一新的感覺，這是一個利基市場」。

這種追求復古商品的情懷，除了驅動寶麗來（Polaroid）拍立得相機和任天堂舊款掌上型電玩主機Game Boy的銷售大增，也在時尚產業現蹤。根據eBay，Gap的「Y2K」懷舊商品全球銷售較去年同期增逾一倍。香水專家墨菲表示，這個趨勢有助於解釋為何1990年代的香水會受市場追捧。

墨菲表示，在全球從20世紀跨入21世紀時，民眾在Gap櫃台消費結帳，可能順便購買櫃檯前擺放的其中一款天然香水，有些香水就此成為顧客念念不忘的商品。例如， Gap曾推出一款薄荷色瓶裝香水，停產前的售價為15美元，目前售價飆漲至200至300美元不等，「人們到現在仍在討論Gap香水」。

賀曼說，香水氣味會隨時間而變淡或變味，這取決於香水原料的品質。賀曼預估，多數香水理想的保存時間最多六年，但若妥善保存香水瓶，並遠離高溫、光線及濕氣，經過數十年後預料還能保留至少60%氣味。

高溫 任天堂 拍賣

上一則

加薩南北同時交火 哈瑪斯稱回敬以軍機關槍、自製飛彈

下一則

英王查理三世訪肯亞 面臨就英國殖民時期施虐道歉呼聲

延伸閱讀

新州將設立生殖健康網站 提供墮胎、避孕資訊

新州將設立生殖健康網站 提供墮胎、避孕資訊
新澤西將在台設經貿辦事處 蔡英文：雙方持續深化合作

新澤西將在台設經貿辦事處 蔡英文：雙方持續深化合作
州長墨菲：新澤西州設AI專門小組 公務員免費受訓

州長墨菲：新澤西州設AI專門小組 公務員免費受訓
想換車？新州居民2035年起買新車須是電動車

想換車？新州居民2035年起買新車須是電動車

熱門新聞

以色列南部邊境城Sderot，居民疏散90%，商店成排關門。（歐新社）

戰爭重創以國經濟 旅遊業訂單多取消 但有1行業成長

2023-10-23 20:54
一位男子到醫院面試後，突然平白挨了醫生一針。打針示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）

男到醫院面試以為落選 下秒被帶去「打一針」…錄取了

2023-10-25 18:50
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01
義大利一位75歲的老母親把兩個40多歲的兒子告上法院，原因是他們拒絕放棄舒適的老家生活搬出去住，法官近日也裁准了驅逐令。示意圖。（路透 / Alamy）

40多歲還待在家混吃等死 75歲老母厭倦撫養2兒子 法官助趕出家門

2023-10-27 05:00
以色列總理內唐亞胡（右）和長子亞伊爾（左）2020年1月在特拉維夫合照。亞伊爾滯留美國佛州邁阿密，沒有回國共赴國難，引發抨擊。（美聯社）

徵召逾30萬預備軍人…總理兒子卻滯美不歸？引返鄉參戰以色列人不滿

2023-10-24 07:13
以色列駐聯合國大使爾登。（路透）

「是時候給他們一個教訓」 以色列拒發簽證給聯合國官員

2023-10-25 08:05

超人氣

更多 >
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
班機被取消？別慌 四步驟教你應對

班機被取消？別慌 四步驟教你應對
被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到
Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒