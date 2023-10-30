逃票、吃霸王餐 又一個美國網紅惹怒日人

Fidias教導觀眾不花錢買票，搭乘四趟火車遊覽日本，引發爭議。（視頻截圖）

又有外國網紅惹怒日本 人。一名擁有200多萬追隨者的美國網紅，日前將與朋友在日本搭霸王車和吃霸王餐的影片放上網，引來批評，日本JR九州鐵路公司宣布，正調查這四名外籍網紅。事後，該名網紅在自己的YouTube 頻道公開致歉稱：「如果我們讓日本人感覺不舒服，我向他們道歉。」

中央社引述法新社報導，在YouTube頻道擁有238萬名訂戶的美國網紅Fidias日前發布影片，內容教導觀眾如何在不花錢買票的狀況下，搭乘四趟火車遊覽日本。

Fidias在其中一段車程中躲在高速列車的洗手間內，遇到查票員時還裝病，然後逃到另一列火車上，重玩一樣的把戲。

另一支影片顯示他進入旅館，假裝是住客，透過欺騙方式吃了一頓免費早餐。他還沾沾自喜地對著攝影機鏡頭說：「我剛剛吃了一頓五星級日式自助餐。我們正要離開旅館，沒人逮到我們，也沒遇到任何問題。」

影片其他片段還顯示四人向日本人討錢買車票，其中一人看來似乎是另名擁有上百萬訂戶的網紅Night Scape。

九州旅客鐵道（JR九州）公司表示，正研究影片內容，之後再決定是否報警。

本一名社群媒體 用戶說：「又來一個莫名其妙又惹人討厭的外國YouTuber。除了Fidias這傢伙，另外三人也該被捕。」

引發爭議後，Fidias在YouTube致歉：「如果我們讓日本人感覺不舒服，我向他們道歉…從現在起，我會針對我們探訪的文化做更多功課，並試著避免這種情況再度發生。」

這起事件也是外國人利用噱頭博取出名的最新案例，這已令許多日本人不滿。

在一個月前，日本警方逮捕名為索馬利（Johnny Somali）的美國直播網紅。警方說，本名哈立德（Ismael Ramsey Khalid）的索馬利不斷朝著催促他離開的建築工人高喊「福島」，意指在311大地震中受損的核電廠。

2017年，美國YouTube網紅保羅（Logan Paul）上傳日本「自殺森林」裡一具遺體的影片，吸引600萬人次觀看後才下架，引發爭議。