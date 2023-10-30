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他賣傳統地球儀 1顆可值7.8萬 想要得排隊14個月

編譯季晶晶
Peter Bellerby是傳統地球儀製造商，他的公司製作的最大型手繪地球儀可賣超過7.8萬美元，預約等候名單長達14個月。（取材自Instagram）
Peter Bellerby是傳統地球儀製造商，他的公司製作的最大型手繪地球儀可賣超過7.8萬美元，預約等候名單長達14個月。（取材自Instagram）

現年58歲的貝勒畢（Peter Bellerby）是世上碩果僅存的傳統地球儀製造商之一。他的創業緣由是2008年想為80歲老父親買個地球儀祝壽，卻遍尋不著精美產品，有些骨董地球儀出現在拍賣會但價格奇高。當他發現這個市場空白，便開始積極學習有關製作地球儀的技藝，十多年時間裡，他由校長兼撞鐘發展出一支26人的團隊，他的公司製作的最大型手繪地球儀可賣超過7萬8000美元，而預約等候的名單已長達14個月。

每日郵報報導，貝勒畢說，他投身的這個行業非常小眾，剛開始時甚至找不到任何指導書籍。經過一次又一次嘗試錯誤，有了滿意的成果之後才開始行銷。

他的第一個地球儀賣1000美元，製作成本卻超過3000美元，此後他努力調整以維持存活。但到2011年，每月大約還只能賣出一個地球儀，公司並未真正發展起來。他的合夥人後來意識到社群媒體的力量，開設Instagram帳號並上傳許多關於他們地球儀和工作室的精美照片之後，訂單才源源不絕地湧進來。

如今，貝勒畢每年製作大約500個地球儀，美國是最大市場。這些地球儀的生產過程需用到高達18名工匠，直徑的尺寸由可放口袋的最小12公分到落地式的最大127公分。

他出貨地球儀發生過許多匪夷所思的故事，包括住西班牙城堡的客戶為了安裝地球儀，先拆了牆之後再重新修補起來。邁阿密的客戶則是動用了起重機，把地球儀吊進他20層樓高的公寓，因為電梯裝不下。

貝勒畢還提到，他以前不理解製作地球儀也會碰上政治問題。例如，如果地球儀要賣給中國大陸，台灣就必須標示為中國台北，而如果是印度客戶，印度和巴基斯坦的邊界須重新標註，以避免喀什米爾主權爭議。

印度 社群媒體 拍賣

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