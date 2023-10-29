纏鬥7小時 眼鏡王蛇狠用「毒招」吞掉網紋蟒

眼鏡王蛇先用毒牙咬傷網紋蟒，隨後拖到對手毒發身亡，再將對手整條吞下肚。（取材自Instagram）

新加坡 一群野生動物攝影師日前經過萬禮（ Mandai ）地區，意外目擊兩條巨蛇大戰。當時一條約4米長（約13呎，下同）眼鏡王蛇咬中一條3米多長（約9.8呎，下同）的網紋蟒，兩蛇展開長達7小時的生死之戰，最後眼鏡王蛇把對手整條吞下肚。

根據新加坡媒體報導，新加坡網友「J K Tan Daryl」在臉書 指出友人無意間目睹眼鏡王蛇大戰蟒蛇的畫面。他透露，眼鏡王蛇目測約4公尺，而網紋蟒則約3公尺。當時幾名攝影師匆匆趕到現場，為了目睹這場激戰。

據香港 01報導，根據資料，兩蛇同樣有名，身材巨大，當中網紋蟒是世界上最長的蛇類之一，可以長達大約10米（約32.8呎），眼鏡王蛇則是世界上體型最長的毒蛇，能長達5.5米（約18呎），兩蛇相遇，必會廝殺，並以其中一方死亡作為終結。

但網紋蟒也不是省油燈，趁毒性未發作，拚力纏鬥，眼鏡王蛇繼續用毒牙咬中網紋蟒，雙方繼續緊纏，眼鏡王蛇又假裝放棄，等待網紋蟒所中的蛇毒開始發作，最終死亡，眼鏡王蛇花了數分鐘時間，把網紋蟒整條吞下肚，死鬥過程歷時7小時。

據報導，目擊的攝影師者首次看到兩蛇大戰後吞食對手，他們表示，拍攝時非常小心，「任何時候只有兩人拍照，別人負責觀察」，而且不確定眼鏡王蛇會否放棄捕獵，這次經歷大自然殘酷一面，他們感到既高興又害怕。