犬界最長命… 葡萄牙「狗瑞」31歲過世 相當人類217歲

滿31歲的波畢，今年甫獲金氏世界紀錄認證最長壽的狗，已在日前去世。（美聯社）

葡萄牙媒體報導，今年甫獲金氏世界紀錄認證為全球最高齡狗兒的阿蘭多獒犬「波畢」（Bobi）以31歲犬界高齡辭世。狗狗31歲相當於人類的217歲。

中央社引述法新社報導，波畢的飼主雷歐內．柯斯塔（Leonel Costa）在他居住的葡萄牙中部小鎮向地方媒體表示：「我們對牠漫長而幸福的一生有著更美好的回憶，更重要的是，牠讓許多人快樂，尤其是牠的家人。」

波畢是純種阿蘭多獒犬（Rafeiro do Alentejo），屬於一種牲畜護衛犬，平均壽命為12到14歲，然而牠幼時差點無法順利長大。

1992年5月11日，波畢和另外3隻幼犬在凱魯斯村（Conqueiros）柯斯塔家族擁有的木柴倉庫裡出生。

雷歐內說，由於當時家裡已經飼養許多動物，雷歐內的父親決定不養這批新生幼犬，隔天雷歐內的雙親趁著狗媽媽吉拉（Gira）不在時把幼犬帶走，而當時老一輩的做法就是把牠們埋進洞裡，讓牠們無法存活下來。

雷歐內和他的兄弟在難過之餘，也注意到狗媽媽持續到這間倉庫裡，於是他們偷偷尾隨狗媽媽，發現了隱身木頭之間、被遺漏而逃過一劫的波畢。

根據金氏世界紀錄，「波畢於31歲又165天辭世」。

波畢如此長壽的最大主因是遠離城市的平靜生活環境。波畢從未被狗鍊或狗帶拴住，從小就在柯斯塔家附近的森林和農田漫步，也有許多動物朋友。

飲食方面，波畢一直以來都吃「人類的食物」，雷歐內認為這點功不可沒，「我們吃什麼，牠就吃什麼」，但他會先將食物浸泡在水裡，去除大部分調味料後再餵牠吃。

波畢今年5月才歡慶31歲生日，當時牠年事已高、行動不便，平日喜歡在院子裡閒逛。牠的視力變差，走路時經常撞到東西。波畢就像老人一樣，睡眠時間很長。主人說，波畢吃完飯後會躺在床上，寒冷日子裡，也會選擇在火爐旁小憩。