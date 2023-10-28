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日老夫妻13萬亂塞家中 兒一檢查「少了四分之一」

聯合新聞網
一對日本老夫妻將存款都放在衣櫃裡，但卻有四分之一不翼而飛。示意圖，非當事人及事物。（圖：ingimage）
一對日本老夫妻將存款都放在衣櫃裡，但卻有四分之一不翼而飛。示意圖，非當事人及事物。（圖：ingimage）

說到存錢，很多人會聯想到是把錢存在郵局、銀行之類的金融單位。但對早期的長輩來說，有可能會因為當時金融服務並沒有那麼方便，養成把錢收在家中角落的習慣。但如此一來，就容易發生錢忘記放在哪的意外，近來在日本，就有這麼一起案例。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一對化名青山的75歲夫婦，住在靜岡縣的一個鄉下農村。兩人目前都已經退休，住的地方相當偏僻，平時跟附近農家的無人販售處購買生鮮蔬果，一個星期才會去一趟超市採購。兒子則為了上班，住在同縣一個離車站比較近的公寓。

然而兒子有次發現，父親竟然把高達2000萬日圓（約13.4萬美元）的現金，裝在信封放在家裡櫥櫃裡頭，而不是存到金融單位裡。這讓兒子感到非常意外，父親則解釋他覺得銀行利率不高，自己又年老了，或許有急用錢的時候，因此不願將錢存起來。

但是父親因為年紀的關係，平時反應就變得愈來愈慢，母親也容易忘東忘西，因此讓兒子十分擔心，這筆錢是否能夠安然無恙。果不其然，後來兒子發現這筆錢散亂在家中四周，包括鞋櫃、碗盤收納櫃，甚至是冰箱裡面，都各自散落著一點零頭。而且最後金額似乎還少了四分之一，推估很可能是混在垃圾袋中被扔掉了。

最後，兒子決定直接購買一個金庫，將錢通通放在裡頭，確保以後沒有任何問題。這次教訓讓他知道不把錢存在金融單位，而是讓長輩隨意亂丟，會有多嚴重的下場。

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