租豪車擺拍「網美照」 日客開進淺灘挨轟

圖為沖繩縣宮古島的與那霸前濱海灘，非新聞事件地。（路透）

日本 沖繩縣宮古島發生遊客為拍攝「網美照」，擅自將租來的高級車開進海邊淺灘，這種脫序的行為已惹怒業者，將和律師商議如何因應。

中央社引述日本產經新聞報導，照片中一名穿黑色T恤的男子站在一輛黃色吉普車（Jeep）車頂上，車子開進海邊淺灘，沒入海水近半個輪胎高，畫面中可以看到他擺出左手彎曲置於腦後、右手斜向上方的姿勢。

在宮古島經營租車 店的業者奧村拓表示，「這是我店裡的車」，他透過友人拿到的影片，確認車牌號碼後，確定就是自家店裡租出去的車輛。

這輛高級進口車價格不斐，在日本當地新車售價達700萬日圓（約4.6萬美元）。奧村拓難掩怒氣說：「鹽水會對車輛造成損害，如果只是為了拍網美照，有必要做到這種程度嗎？」

據報導，

影片拍攝日9月26日租用這輛車的人，是兩名來自關東地方的30多歲男性。兩人上午租車、傍晚還車，業者當下並沒有察覺任何異常。

不過，由於車體零件不耐海水，察覺車輛碰過海水後必須進行清洗及保養，店家事後聯繫不上租車的兩名男子，接下來將跟律師商討後續因應作為。

奧村說，海面下狀態連在地人都不清楚，最糟的情況車輛可能沉入海中，他們準備了希望讓客人開心的車輛，發生這種事不僅令人感到遺憾，也不理解這麼做的意義。