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挖錯線害全村停電 英男慘收3.5萬帳單

聯合新聞網
史台普斯不小心挖斷電線導致全村停電，沒想到竟要支付約3.5萬美元的帳單。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）
史台普斯不小心挖斷電線導致全村停電，沒想到竟要支付約3.5萬美元的帳單。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

英國一名男子在花園安裝柵欄，沒想到卻誤觸電線，導致全村停電。男子因為觸電差點沒命，雖然後來幸運撿回一命，卻得付高達2.4萬英鎊（約3.5萬美元）的帳單。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，因為家人的花園柵欄被車撞壞，於是史台普斯（Mark Staples）到姊姊家幫忙裝修。當時他拿鑿子朝花園的地面挖了10公分，沒想才挖沒多久，地面就傳來一聲巨響，甚至有火花和濃煙。

當時史台普斯下意識鬆開斷路器的把手，原來他不小心挖到地底的高壓電線，導致爆炸，他的鑿子甚至因此黑了一半。這次爆炸差點害史台普斯沒命，不過幸運的是他毫髮無傷、完全沒事。

沒想到不久之後史台普斯收到了一張帳單，原來當天他不小心挖斷電線以後，造成當地1368戶住戶停電，工程師花了10個小時才恢復供電，因此要求他支付2.4萬英鎊（約2.9萬美元）的修繕費用。

史台普斯說他因為這件事患了創傷後壓力症候群，一開始他還以為是惡作劇，沒想到電信公司竟真的要求他那麼多電費。史台普斯無奈地說，雖然大家都說他活下來是個奇蹟，但一想到活著要面對高額帳單就覺得壓力很大。他認為自己根本不是刻意破壞電線，不需要支付這筆錢。

英國電力網路公司發言人表示，公司向史台普斯要求的只有材料費和人工成本。史台普斯在施工前應該要使用電線避讓工具，電力公司對他的索賠是符合法規和正常程序的。

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