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吃螃蟹收近千元美元帳單 日客報警 新加坡店家喊冤

編譯周辰陽
一位到新加坡觀光的日本遊客近日向星媒投訴，稱自己在一家海鮮餐廳時，原本只是想要品嘗星國名菜「辣椒螃蟹」，卻沒料到他們點的螃蟹要價超過650美元，不僅因此憤而報警，最終更帶著一肚子氣離開。此為「辣椒螃蟹」示意圖。（本報資料照片）
一位到新加坡觀光的日本遊客近日向星媒投訴，稱自己在一家海鮮餐廳時，原本只是想要品嘗星國名菜「辣椒螃蟹」，卻沒料到他們點的螃蟹要價超過650美元，不僅因此憤而報警，最終更帶著一肚子氣離開。此為「辣椒螃蟹」示意圖。（本報資料照片）

四名日本遊客日前到新加坡旅遊，原本只是想要品嘗星國名菜「辣椒螃蟹」，結帳時才發現螃蟹按100公克計價，光是螃蟹就要價超過900新加坡元（下同，約655.5美元）、一餐吃下來總額1322.37新加坡元（約963.1美元），讓她當場氣得報警。不過餐廳業者發聲明表示，服務生曾兩度跟遊客溝通計價方式，用餐後還說很美味，卻在飯後拒絕結帳。

綜合媒體報導，一名日本遊客宣稱，她跟親友一行四人經過克拉碼頭一間海鮮餐廳，決定入內用餐。點餐時，服務生極力推薦定價30新加坡元的阿拉斯加螃蟹，卻「沒解釋他們是按100公克計價」，結帳時看到天價帳單大吃一驚。

據該遊客出示的收據，帳單總金額為1322.37新加坡元，光阿拉斯加螃蟹就要938新加坡元；她說，餐廳沒有告知螃蟹總重量以及會全蟹料理，他們根本吃不完，還被收了一大筆費用。

警察前往現場調解，餐廳也出示收據證明沒有超收費用，經協調後，餐廳願意提供107.4新加坡元折扣，並使用信用卡支付餐費。

據報導，餐廳所屬的餐飲集團聲明表示，員工當時兩度向他們溝通，烹煮前還先將活蟹端過來。餐廳提供的監視器畫面也顯示，遊客看到螃蟹後，紛紛掏出手機拍照。

餐飲集團指出，顧客用餐後還表示很美味，卻在飯後拒絕結帳，更強調，餐廳所提供的優惠是出於善意，因為該群遊客表示沒有足夠的錢可支付餐費。

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