最壞身教…大馬1家5口猛點600盤肉 店家調監視器超失望

馬來西亞一間火鍋店推出吃到飽促銷，但傳出有一家五口點了600盤肉，偷偷打包帶回家。（取材自臉書）

一名馬來西亞餐廳推出店內吃到飽活動，其中有一家五口顧客竟點了600盤肉，店家以為遇到大胃王，事後調監視器發現這家人竟是偷偷將肉打包帶回家，讓老闆大嘆相當失望。

香港 01報導，事發在馬來西亞砂拉越的民都魯（Bintulu）一間火鍋店，一對父母帶著三名小孩來到店內用餐，業者張先生憶述，一家五口選在角落處入座用餐，共點250盤豬肉和350盤羊肉，雖然客人點餐份量令他及在場員工驚訝，但他們以為是遇上「大胃王」家庭，不虞有詐下按點菜指示上餐。

據報導，這組客人一口氣點了共600盤肉，結帳時配合促銷活動，5人用餐金額總共是163.3令吉（約34.2美元）。店家事後查看監視器發現，一家人匆忙把肉裝進塑膠袋中，其中一人負責注意周邊情況。

馬來西亞一間火鍋店推出吃到飽促銷，但傳出有一家五口一口氣點了600盤肉。（取材自臉書）

張先生表示，「我覺得對方是有預謀的」，他指出，家庭中有一人是會員，8月時也曾點了400盤肉，懷疑不是第一次這樣做。

張先生透露該家庭事後已私下找他調解，稱願意賠償損失；但他坦言，看到這對父母教孩子如何偷東西，讓他感到相當沮喪，目前考慮是否報警，「我分享這件事，是為了提醒父母為孩子樹立好榜樣。」

事件曝光後引起許多網友熱議，批評這對父母「還帶上孩子幹這種丟人的事情」，認為店家應該報警。