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新娘想辦「卡戴珊式」奢華婚禮 要賓客繳1500元禮金

綜合報導
一名新娘為了與伴侶舉辦夢想婚禮，要籌集6萬元資金。示意圖。（取材自ingimage）
一名新娘為了與伴侶舉辦夢想婚禮，要籌集6萬元資金。示意圖。（取材自ingimage）

近日網路上流傳一段故事，主角是一名新娘為了舉辦夢想婚禮，要求每位賓客支付1500元，否則不能參加婚禮。然而，只有少數親友給錢，婚禮最終沒辦成。

香港01報導，美國女子蘇珊（Susan）和男友愛情長跑多年，還育有一子，當他們準備舉辦盛大的婚禮時，他們只存了1.5萬元，遠遠不夠婚禮所需的6萬元開支。

為了籌集婚禮資金，蘇珊要求每一名參加婚禮的親友都要付1500元的禮金，才能出席婚禮。一開始，一些親友答應了她並表示願意提供更多的資金，而伴娘和親家也表示願意捐款。然而，最終只有八名親友付了這筆禮金，連親家也收回了承諾。

一名新娘為了與伴侶舉辦夢想婚禮，要籌集6萬元資金，於是要求每位賓客先支付1500...
一名新娘為了與伴侶舉辦夢想婚禮，要籌集6萬元資金，於是要求每位賓客先支付1500元人情，否則不可出席婚禮。示意圖。（Getty Images）

蘇珊再次向賓客發出婚禮邀請，並在眾籌網站GoFundMe上募款，但最終她只收到了250元。她埋怨說，她只是想要過一天像卡戴珊（Kardashian）一樣的生活。

最終，蘇珊取消了婚禮，也與男友分手，並抱怨「捐錢給朋友到底有多難？」

這起事件引起網友討論。一些人批評蘇珊的要求不合理，也有人質疑這個故事的真實性，因為這則貼文早在2018年就已流傳，但近日再度引起關注。

香港 GoFundMe

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