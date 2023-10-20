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21歲攬8冠 日將棋界第一人 比漫畫劇情還誇張

綜合報導
日本21歲職業棋士藤井聰太，以3勝1敗成績奪得王座頭銜，同時成為日本將棋界史上，首位獨攬8大頭銜的「8冠」棋士。（翻拍自電視畫面）
日本21歲職業棋士藤井聰太，以3勝1敗成績奪得王座頭銜，同時成為日本將棋界史上，首位獨攬8大頭銜的「8冠」棋士。（翻拍自電視畫面）

21歲的日本將棋棋士藤井聰太日前在第71屆王座戰五番勝負賽，第4局擊敗31歲的永瀨拓矢，以3勝1敗成績奪得王座頭銜，成為日本將棋史上首位獨攬八大頭銜（八冠）棋士。不少日本網友讚嘆他傑出的表現，「現實遠比小說漫畫還要來得誇張」。

更有網友整理出日本將棋界的最新現況，只見藤井聰太除了持有8大頭銜，還有著其他4個一般棋戰的優勝，紛紛表示，「現實往往勝過小說，真相遠比小說更加離奇」、「根本動漫主人公」、「小說是要講邏輯，但現實可以不用」。

日本朝日新聞報導，王座戰五番勝負比賽第4局，下午永瀨的情勢大好，但晚餐休息後進行夜戰，形勢逆轉，藤井以138手擊敗永瀨。

藤井原本就持有名人、龍王、王位、叡王、棋王、王將、棋聖這七大頭銜，此役奪得王座頭銜，成為日本將棋史上第一位達成獨攬8冠（8大頭銜）的棋士。

賽局結束後，藤井對媒體表示，71屆王座戰五番勝負系列賽真的打得很辛苦，結果幸運奪勝，會把這經驗當成精神糧食，更增進自己的實力才行。

對於獨攬8冠一事，藤井表示，這1、2年參加爭取頭銜的比賽獲得好結果，但若被問及是否實力相符，則自認還有待精進，有必要持續增強實力。

藤井出生於愛知縣瀨市，進入杉本昌隆八段（現年54歲）門下學習。2016年10月以史上最年輕14歲2個月之齡成為職業將棋士，是世上第5位「國中生棋士」。他以職業棋士身分參賽後，達到29連勝新紀錄，掀起「藤井狂熱」。

日本將棋天才藤井聰太（右）於2017年6月26日創下將棋界史上最多的29連勝。（...
日本將棋天才藤井聰太（右）於2017年6月26日創下將棋界史上最多的29連勝。（美聯社資料照片）
日本將棋天才藤井聰太於2017年6月26日創下將棋界史上最多的29連勝。（美聯社...
日本將棋天才藤井聰太於2017年6月26日創下將棋界史上最多的29連勝。（美聯社資料照片）

他於2020年奪得棋聖頭銜，是首度奪得頭銜，並於2021年獲得將棋界最高位的龍王頭銜，今年3月成為擁有六冠的最年輕將棋棋士。

藤井今年6月以20歲10個月之齡獲得名人頭銜，時隔40年，刷新現年61歲谷川浩司於1983年、以21歲2個月之齡奪得名人頭銜的最年輕棋士紀錄，也是1996年具有「永世七冠」頭銜的羽生善治（現年53歲）擁有全部七冠以來，史上第2位達成擁七冠的棋士。

藤井於7月棋聖賽事、8月王位賽事衛冕成功後，8月取得王座挑戰權。王座戰五番勝負第1局藤井輸給永瀨，但後來贏棋。

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