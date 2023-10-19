英女剖腹產子 歡呼「太興奮了」後猝死

31歲英國女子霍西（中後照片）剛看到兒子（左）出生後就驟逝。（取材自X平台）

英國一名31歲女子剖腹生下男嬰後，看到兒子可愛的模樣興奮地說了句「我實在太興奮」，可是該女子不到一分鐘後突然臉色發白、肌肉 抽搐，最終因心臟停頓搶救無效而身亡，在場的醫護人員均感到愕然。當地死因庭展開研訊，有婦產科顧問醫生及麻醉師認為，產婦疑因羊水栓塞，導致心臟驟停。

31歲英國女子霍西在誕下兒子後，隨即出現癲癇，最後因心跳停頓死亡。（取材自X平台）

綜合媒體報導，31歲的霍西（Bernadette Horsey）於2022年初，在皇家 德比醫院（Royal Derby Hospital）剖腹生下兒子提姆（Tim）。當她首次看到兒子時，不禁流露喜悅之情，表示「實在令人感到興奮」、「這是個男孩」。

可是不到一分鐘，霍西突然出現癲癇狀況，其後更因心臟停頓搶救無效身亡。

法庭就事件展開死因研訊，有醫護人員指事發前霍西的健康情況良好，剖腹生產手術過程中亦沒有任何具風險的情況。

婦產科顧問醫生羅賓森（Rebecca Robinson）表示，接生時聽到霍西說「我實在太興奮！」當下認為她情況穩定、沒有任何異常。她憶述孩子出生後，霍西與丈夫亞倫（Aaron Horsey）都開心笑着，霍西更說「是個男孩」，形容她看起來一切很好，想不到情況突然轉差。

麻醉師特拉維斯（Martyn Traves）表示，孩子出生後不久，霍西臉色突然變得慘白，並出現癲癇情況，隨即心臟驟停身亡，他認為霍西是因羊水栓塞導致死亡。

羅賓森同意特拉維斯的意見，認為是羊水栓塞導致霍西死亡。她解釋當羊水進入母親血液時，有可能發生栓塞，在罕見情況下會導致心臟驟停。助理驗屍官路易絲（Louise Pinder）指，所有醫護人員在事發時已盡了最大努力搶救，沒有存在耽誤情況。案件目前仍在審理當中。