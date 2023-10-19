我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

英女剖腹產子 歡呼「太興奮了」後猝死

綜合報導
31歲英國女子霍西（中後照片）剛看到兒子（左）出生後就驟逝。（取材自X平台）
31歲英國女子霍西（中後照片）剛看到兒子（左）出生後就驟逝。（取材自X平台）

英國一名31歲女子剖腹生下男嬰後，看到兒子可愛的模樣興奮地說了句「我實在太興奮」，可是該女子不到一分鐘後突然臉色發白、肌肉抽搐，最終因心臟停頓搶救無效而身亡，在場的醫護人員均感到愕然。當地死因庭展開研訊，有婦產科顧問醫生及麻醉師認為，產婦疑因羊水栓塞，導致心臟驟停。

31歲英國女子霍西在誕下兒子後，隨即出現癲癇，最後因心跳停頓死亡。（取材自X平台...
31歲英國女子霍西在誕下兒子後，隨即出現癲癇，最後因心跳停頓死亡。（取材自X平台）

綜合媒體報導，31歲的霍西（Bernadette Horsey）於2022年初，在皇家德比醫院（Royal Derby Hospital）剖腹生下兒子提姆（Tim）。當她首次看到兒子時，不禁流露喜悅之情，表示「實在令人感到興奮」、「這是個男孩」。

可是不到一分鐘，霍西突然出現癲癇狀況，其後更因心臟停頓搶救無效身亡。

法庭就事件展開死因研訊，有醫護人員指事發前霍西的健康情況良好，剖腹生產手術過程中亦沒有任何具風險的情況。

婦產科顧問醫生羅賓森（Rebecca Robinson）表示，接生時聽到霍西說「我實在太興奮！」當下認為她情況穩定、沒有任何異常。她憶述孩子出生後，霍西與丈夫亞倫（Aaron Horsey）都開心笑着，霍西更說「是個男孩」，形容她看起來一切很好，想不到情況突然轉差。

麻醉師特拉維斯（Martyn Traves）表示，孩子出生後不久，霍西臉色突然變得慘白，並出現癲癇情況，隨即心臟驟停身亡，他認為霍西是因羊水栓塞導致死亡。

羅賓森同意特拉維斯的意見，認為是羊水栓塞導致霍西死亡。她解釋當羊水進入母親血液時，有可能發生栓塞，在罕見情況下會導致心臟驟停。助理驗屍官路易絲（Louise Pinder）指，所有醫護人員在事發時已盡了最大努力搶救，沒有存在耽誤情況。案件目前仍在審理當中。

皇家 肌肉

上一則

「千年難忘」加薩醫院爆炸 小孩身首異處 屍塊四散發臭

下一則

X平台打擊假帳戶 向紐菲新用戶收年費1元

延伸閱讀

醫藥／遠離心房顫動 醫師呼籲留意4徵兆

醫藥／遠離心房顫動 醫師呼籲留意4徵兆
36歲「星光」男星5病纏身 醫師警告：離猝死只差一步

36歲「星光」男星5病纏身 醫師警告：離猝死只差一步
MLB／獲封人類吸塵器 金鶯傳奇三壘手羅賓森86歲去世

MLB／獲封人類吸塵器 金鶯傳奇三壘手羅賓森86歲去世
超狂新手運 密西根人妻「第1次買勁球彩券」抱回10萬獎金

超狂新手運 密西根人妻「第1次買勁球彩券」抱回10萬獎金

熱門新聞

年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2023-10-13 10:42
AI晶片大廠輝達旗下以國伺服器商Mellanox創辦人兼執行長瓦德曼。（路透）

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

2023-10-13 12:26
以國特種部隊「第13突擊隊」成員7日被派往加薩附近安全圍欄地區，參加「蘇法檢哨站」收復行動。路透

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

2023-10-13 13:47
「中華絨螯蟹」可以長到餐盤大小，腿上有獨特的白色毛皮，也被稱為上海大閘蟹。（Getty Images）

大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？

2023-10-16 02:30
以色列麥當勞免費提供軍人數千份餐點，挺巴勒斯坦民眾揚言抵制。圖為洛杉磯一間麥當勞門市。(路透)

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

2023-10-15 11:03

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」