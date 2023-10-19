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美國男賣母親骨灰 2盎司30美元、可加價得知原因

聯合新聞網
伊麗莎收到了FB上的拍賣骨灰後，還特地拍了開箱影片。（取材自TikTok）
伊麗莎收到了FB上的拍賣骨灰後，還特地拍了開箱影片。（取材自TikTok）

親友過世後，有許多喪葬儀式可以選擇，土葬、火葬等都是常見的喪葬儀式，不過竟然有一名美國男子把自己媽媽的骨灰上FB拍賣，每一份要價30美元，還可以5美元價格，加購販賣骨灰的「故事」。

據紐約郵報（New York Post）報導，美國一名TikTok網紅馬克（Mark）專門經營FB拍賣挖寶帳號「Marketplace Finds」，常常在FB上的Marketplace找看看有沒有特殊的拍賣商品。今年9月他在Marketplace發現有人「拍賣骨灰」，讓他看傻了眼。

據報，賣家在介紹欄寫到，要出售的骨灰是媽媽的，每瓶2盎司（約57克），售價30美元。購買的人除了拿到骨灰之外，還會拿到火葬證明書的影本，如果對於骨灰拍賣的背後故事有興趣，還可以加價5美元加購。賣家還在介紹欄的最後寫說要重提失去媽媽的創傷，當然不能免費。

馬克在影片中表示，如果自己在媽媽過世後把她的骨灰拿去拍賣，媽媽大概會氣到復活打他一頓。有網友留言表示，美國沒有明文禁止販售人類遺骸，所以賣骨灰雖然很奇怪，但卻是合法的。

一名網友伊麗莎（Lauren Eliza）向馬克留言表示自己想買，沒想到馬克真的買下骨灰並寄給伊麗莎，也藉此訪問了這名賣家。原來賣家兒時長期受母親精神與身體虐待，與母親關係非常不好，連其死後留著骨灰都都讓他覺得不適，所以選擇賣出，也因此真的讓身心放鬆了一些。

伊麗莎收到骨灰後也特地拍了一部「骨灰開箱」影片，吸引不少網友點閱。

拍賣 TikTok

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