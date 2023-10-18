法策畫6年 成吉思汗展面世 逾450件展品

法國南特歷史博物館大型成吉思汗特展10月14日開幕，展期至明年5月。（取材自site du musée d'histoire de Nantes）

經過長達六年的策畫與籌備，法國南特歷史博物館 的大型成吉思汗特展終於在14日正式對公眾開放。這是法國首次為曾橫跨歐亞大陸、幅員遼闊的蒙古帝國的締造者舉辦大型專題展覽。

法廣報導，這次展覽的450多件展品來自歐亞多家博物館或收藏家，而來自蒙古國成吉思汗國家博物館的140件展品中，很多都被看作是國家級珍寶，有些文物甚至是第一次在歐洲展出。

據報導，這次展覽吸引多方關注也在於原本與中國的合作在最後時刻卡關。由於中方對展覽的歷史陳述提出諸多要求，比如不能提「成吉思汗」，不能說「帝國」等等，以致南特歷史博物館在2020年10月宣布取消展覽。這起風波當時曾引起法國媒體廣泛關注，也同時喚醒不少博物館的支持。蒙古國博物館決定出借自己的收藏，蒙古國一些個人收藏也前來參與，法國和一些歐洲博物館也都向南特出借自己的收藏。

不過，這次特展最與眾不同之處在於它全新的視角。展覽線性勾勒出蒙古帝國的興衰，也呈現出豐富的文化交融。成吉思汗率領能征善戰的軍隊不斷擴大疆土，所向披靡的途中當然不乏暴力和血腥，但是這個龐大的帝國所到之處也留下寶貴的印記。這次展覽的副標題就是：蒙古人任何改變了世界。這個游牧民族攻城略地的途中並沒有以征服者姿態，將自己的文化與習俗強加於人，而是在其龐大的帝國內，以其獨特的包容態度，有序地推動了歐亞大陸不同族群間的文化、技藝、貿易、宗教、科學的廣泛交流，在它所在的中世紀，實現了一次大規模的全球化。

報導稱，這次大型展覽得到法國與蒙古兩國總統的特別支持與推動。展覽14日開幕，將持續到2024年5月5日。展覽期間，南特博物館還組織各種文化活動，從音樂會，到專家解說，從影像，到手工藝市場，形式十分多樣。