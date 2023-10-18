我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

法策畫6年 成吉思汗展面世 逾450件展品

綜合報導
法國南特歷史博物館大型成吉思汗特展10月14日開幕，展期至明年5月。（取材自site du musée d'histoire de Nantes）
法國南特歷史博物館大型成吉思汗特展10月14日開幕，展期至明年5月。（取材自site du musée d'histoire de Nantes）

經過長達六年的策畫與籌備，法國南特歷史博物館的大型成吉思汗特展終於在14日正式對公眾開放。這是法國首次為曾橫跨歐亞大陸、幅員遼闊的蒙古帝國的締造者舉辦大型專題展覽。

法廣報導，這次展覽的450多件展品來自歐亞多家博物館或收藏家，而來自蒙古國成吉思汗國家博物館的140件展品中，很多都被看作是國家級珍寶，有些文物甚至是第一次在歐洲展出。

據報導，這次展覽吸引多方關注也在於原本與中國的合作在最後時刻卡關。由於中方對展覽的歷史陳述提出諸多要求，比如不能提「成吉思汗」，不能說「帝國」等等，以致南特歷史博物館在2020年10月宣布取消展覽。這起風波當時曾引起法國媒體廣泛關注，也同時喚醒不少博物館的支持。蒙古國博物館決定出借自己的收藏，蒙古國一些個人收藏也前來參與，法國和一些歐洲博物館也都向南特出借自己的收藏。

不過，這次特展最與眾不同之處在於它全新的視角。展覽線性勾勒出蒙古帝國的興衰，也呈現出豐富的文化交融。成吉思汗率領能征善戰的軍隊不斷擴大疆土，所向披靡的途中當然不乏暴力和血腥，但是這個龐大的帝國所到之處也留下寶貴的印記。這次展覽的副標題就是：蒙古人任何改變了世界。這個游牧民族攻城略地的途中並沒有以征服者姿態，將自己的文化與習俗強加於人，而是在其龐大的帝國內，以其獨特的包容態度，有序地推動了歐亞大陸不同族群間的文化、技藝、貿易、宗教、科學的廣泛交流，在它所在的中世紀，實現了一次大規模的全球化。

報導稱，這次大型展覽得到法國與蒙古兩國總統的特別支持與推動。展覽14日開幕，將持續到2024年5月5日。展覽期間，南特博物館還組織各種文化活動，從音樂會，到專家解說，從影像，到手工藝市場，形式十分多樣。

博物館

上一則

英智庫揭北韓疑供俄彈藥 東亞安全台灣無法自外

下一則

亞馬遜支流大旱 水位創121年新低

延伸閱讀

綠野仙蹤紅寶石鞋被偷懸案 76歲竊賊18年後認罪

綠野仙蹤紅寶石鞋被偷懸案 76歲竊賊18年後認罪
校園持刀攻擊與哈瑪斯有關 法國發布緊急襲擊警戒

校園持刀攻擊與哈瑪斯有關 法國發布緊急襲擊警戒
以巴衝突時機敏感 法國高中發生持刀攻擊事件 兇嫌高喊「真主至大」

以巴衝突時機敏感 法國高中發生持刀攻擊事件 兇嫌高喊「真主至大」
法暫時禁止一切挺巴勒斯坦抗議活動 挨批「自由不再」

法暫時禁止一切挺巴勒斯坦抗議活動 挨批「自由不再」

熱門新聞

年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2023-10-13 10:42
AI晶片大廠輝達旗下以國伺服器商Mellanox創辦人兼執行長瓦德曼。（路透）

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

2023-10-13 12:26
以國特種部隊「第13突擊隊」成員7日被派往加薩附近安全圍欄地區，參加「蘇法檢哨站」收復行動。路透

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

2023-10-13 13:47
以色列麥當勞免費提供軍人數千份餐點，挺巴勒斯坦民眾揚言抵制。圖為洛杉磯一間麥當勞門市。(路透)

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

2023-10-15 11:03
「中華絨螯蟹」可以長到餐盤大小，腿上有獨特的白色毛皮，也被稱為上海大閘蟹。（Getty Images）

大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？

2023-10-16 02:30

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來