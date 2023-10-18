肯亞23歲好手只跑過3場馬拉松 破世界紀錄

肯亞23歲長跑好手基普圖姆(Kelvin Kiptum)刷新馬拉松世界紀錄。（Getty Images）

肯亞23歲長跑好手基普圖姆(Kelvin Kiptum)日前在芝加哥馬拉松 ，跑出2小時0分35秒的成績，締造男子馬拉松新世界紀錄。

央廣報導，至今只參加過三場大賽的基普圖姆，8日在芝加哥馬拉松，超越同胞名將基普柯吉(Eliud Kipchoge)原本保持的世界紀錄2小時01分09秒。基普圖姆說，「我沒有要跑出低於兩小時的計畫，只是要提高自己的紀錄」。

據報導，基普圖姆的第一場馬拉松比賽是去年在西班牙瓦倫西亞，而且首度參賽就奪冠；今年在倫敦馬拉松再創個人最佳成績，只比世界紀錄慢16秒。8日的芝加哥馬拉松是生涯的第三場比賽，就締造新的世界紀錄。

報導稱，基普圖姆和基普柯吉這兩位肯亞長跑選手，可能會在明年的巴黎奧運 上交鋒。基普柯吉將尋求個人的第三面奧運金牌，他在2016里約奧運和2020年東京奧運都摘下金牌。

基普圖姆說，「每個運動員都很高興能代表國家參賽，我期待參加巴黎奧運的馬拉松比賽」。他說：「我沒有收到來自基普柯吉的私人訊息。但是如果我被選中參加巴黎奧運，我已準備好和他一較高下」。

基普圖姆表示，「我的下一個目標是休息一下，與我的團隊會面，並在2024賽季強勢回歸」。