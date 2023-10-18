我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

肯亞23歲好手只跑過3場馬拉松 破世界紀錄

綜合報導
肯亞23歲長跑好手基普圖姆(Kelvin Kiptum)刷新馬拉松世界紀錄。（Getty Images）
肯亞23歲長跑好手基普圖姆(Kelvin Kiptum)刷新馬拉松世界紀錄。（Getty Images）

肯亞23歲長跑好手基普圖姆(Kelvin Kiptum)日前在芝加哥馬拉松，跑出2小時0分35秒的成績，締造男子馬拉松新世界紀錄。

央廣報導，至今只參加過三場大賽的基普圖姆，8日在芝加哥馬拉松，超越同胞名將基普柯吉(Eliud Kipchoge)原本保持的世界紀錄2小時01分09秒。基普圖姆說，「我沒有要跑出低於兩小時的計畫，只是要提高自己的紀錄」。

據報導，基普圖姆的第一場馬拉松比賽是去年在西班牙瓦倫西亞，而且首度參賽就奪冠；今年在倫敦馬拉松再創個人最佳成績，只比世界紀錄慢16秒。8日的芝加哥馬拉松是生涯的第三場比賽，就締造新的世界紀錄。

報導稱，基普圖姆和基普柯吉這兩位肯亞長跑選手，可能會在明年的巴黎奧運上交鋒。基普柯吉將尋求個人的第三面奧運金牌，他在2016里約奧運和2020年東京奧運都摘下金牌。

基普圖姆說，「每個運動員都很高興能代表國家參賽，我期待參加巴黎奧運的馬拉松比賽」。他說：「我沒有收到來自基普柯吉的私人訊息。但是如果我被選中參加巴黎奧運，我已準備好和他一較高下」。

基普圖姆表示，「我的下一個目標是休息一下，與我的團隊會面，並在2024賽季強勢回歸」。

巴黎奧運 馬拉松 芝加哥

上一則

英智庫揭北韓疑供俄彈藥 東亞安全台灣無法自外

下一則

亞馬遜支流大旱 水位創121年新低

延伸閱讀

確保安全 芝加哥猶太教堂、警方高度戒備

確保安全 芝加哥猶太教堂、警方高度戒備
芝加哥馬拉松 4.85萬人參賽創新高

芝加哥馬拉松 4.85萬人參賽創新高
棒球提案加入2028洛杉磯奧運 可望決戰道奇球場

棒球提案加入2028洛杉磯奧運 可望決戰道奇球場
NBA／柯瑞、杜蘭特都說要打巴黎奧運 ESPN：美國籃協不會全收

NBA／柯瑞、杜蘭特都說要打巴黎奧運 ESPN：美國籃協不會全收

熱門新聞

年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2023-10-13 10:42
AI晶片大廠輝達旗下以國伺服器商Mellanox創辦人兼執行長瓦德曼。（路透）

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

2023-10-13 12:26
以國特種部隊「第13突擊隊」成員7日被派往加薩附近安全圍欄地區，參加「蘇法檢哨站」收復行動。路透

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

2023-10-13 13:47
以色列麥當勞免費提供軍人數千份餐點，挺巴勒斯坦民眾揚言抵制。圖為洛杉磯一間麥當勞門市。(路透)

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

2023-10-15 11:03
「中華絨螯蟹」可以長到餐盤大小，腿上有獨特的白色毛皮，也被稱為上海大閘蟹。（Getty Images）

大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？

2023-10-16 02:30

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來