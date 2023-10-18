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以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

她搭飛機想獨自坐 眼神「被廣播」超尷尬

聯合新聞網
蘇菲為了不讓乘客坐自己旁邊，避免跟其他人眼神接觸。（取材自TikTok）
蘇菲為了不讓乘客坐自己旁邊，避免跟其他人眼神接觸。（取材自TikTok）

一名網友因為不想要陌生人搭機時坐在她旁邊，每當有乘客經過時就會刻意迴避眼神，想不到竟被空服員廣播「公審」，讓她覺得很尷尬。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名網友蘇菲（ Sophie）在TikTok帳號@boredsoap發影片。影片中她寫道：「在全滿的班機上避免眼神接觸，這樣就沒人會坐你旁邊，結果卻被空服員廣播」。

蘇菲日前搭乘西南航空要飛往加州聖荷西（San Jose），不過該班機是沒有預先畫位的，因此她在坐定位置以後，就一直避免跟其他人眼神接觸，希望其他乘客不要坐到自己旁邊的位置。

不過沒想到不久後空服員就廣播表示：「如果你因為不想要其他人坐在中間，就一直避免眼神接觸，這是行不通的」。蘇菲立刻瞪大雙眼，因為她認為空服員廣播的根本就是在講自己。不久後空服員又說：「要是你因為不想要其他人坐在中間，就在中間座位放假LV包，這也是行不通的」。

蘇菲在影片標題開玩笑說自己在試「逆反心理」，影片上傳後有超過180萬次點閱率。不少網友表示如果換作是發生在自己身上，他們一定會覺得超丟臉。有人說要是自己早就哭出來了，還有網友搞笑：「謝謝提醒，以後都不搭西南航空了」。

加州 聖荷西 TikTok

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