燒錢… 逾2000專職人員 歐盟翻譯年花10.5億元

歐洲議會每次召開全體大會時，24種語言的口譯人員就會隱身在大議場上方的24個玻璃包廂內。（取材自歐洲議會）

歐盟 27個國家的人講24種語言，會議要怎麼開？為什麼歐洲議會（European Parliament）裡無論大小會議室多半是圓弧形的？歐盟的翻譯，是個涵蓋逾2000專職人員、年花逾10億歐元(約10.5億美元)的龐大事業，而語言議題難脫政治。

★翻譯文件 高達660萬頁

每年歐盟翻譯文件高達660萬頁，堆起來高度相當於兩座半的巴黎艾菲爾鐵塔，聘雇的專職翻譯超過2000人；口譯場合每年則有數千場，專職口譯員逾300人。合計歐盟三大機構翻譯加口譯經費，每年超過10億歐元。

話說剛完成國會改選的西班牙看守政府8月間向歐盟提案，要求將境內的加泰隆尼亞（Catalan）、加利西亞（Galician）和巴斯克（Basque）這三個方言納入歐盟官方語言之列，並趁著西班牙輪值歐盟主席國的這半年，將此案迅速排進9月部長會議的議程。

看守總理桑傑士（Pedro Sanchez）的盤算是拉攏前述地區政黨，以助他在選後各黨都不具主導性的僵局中組成聯合政府。歐盟各國連算盤都不用撥，就知道這樁「賠錢生意」做不得，但若拒絕得太快，又恐怕影響西班牙政局，於是就拿出歐盟最擅長的「拖字訣」，下次會議繼續討論。

★多語政策 表彰文化認同

為什麼語言問題在歐盟既敏感、重要又「燒錢」？

目前歐盟訂定的官方語言共24種，由於比利時說法語和荷語，奧地利、盧森堡說德語，賽普勒斯說希臘語，因此涵蓋歐盟27個成員國的23種母語及英語。

歐洲議會去年一份探討歐盟多語政策的報告開宗明義說，24種官方語言的和諧共存是歐盟最重要特質之一，不但表彰各國的文化認同，也有助於歐盟維護民主、透明和可責性。

有個場景最能表現歐盟語言的規模。

每個月歐洲議會召開全體大會時，環繞在大議場上方的24個包廂，就會坐滿24種語言各3名口譯人員。從頻道01德語、02英語、03法語…直到加入歐盟資歷最淺的克羅埃西亞語，讓700多名由各成員國選出的議員可用本國話暢所欲言，聽眾再從24個頻道選聽口譯。

前述議會報告指出，因為每個語言可譯成23種其他語言，因此歐盟的語言組合高達552種（按：24x23）。除了大會時口譯全員待命，平常委員會等小型會議則會視出席者來安排需要的口譯員。

文字翻譯與口譯分屬不同部門。每一個歐盟法案實施前都必須翻譯成24種文字版本，加上各種官方文書，據歐盟三大機構各自統計，歐洲議會每年翻譯文件量超過270萬頁、歐盟執行委員會（European Commission）每年近260萬頁、歐盟理事會（Council of EU）130萬頁。

★包廂內 譯552種語言組合

再從各機構最新資訊可知，口譯需求最大的議會現聘有275名專職口譯、600名文字翻譯；文書需求最大的執委會則是雇用高達2009名翻譯、24名口譯；理事會專職口譯也有24名，再加上專案委外人數，歐盟的譯者圈十分龐大。

歐洲議會每次召開全體大會時，24種語言的口譯人員就會隱身在大議場上方約2、3樓位置的24個玻璃包廂內，以「接力」方式轉譯最多可達552種語言組合的南腔北調。

對外關係是歐盟的重要事務，遇有非歐盟官方語言的需求時就須委外，其中俄語、漢語、日語和阿拉伯語為大宗。

一名常與歐盟合作的自由譯者說，歐盟機構有一份合格外部口譯者名單，其中住在歐盟總部比利時的漢語口譯只有四名，因此有大型會議需要時就會找巴黎、日內瓦等周邊地區的人來支援。

他透露，新冠疫情 流行前，歐盟的漢語口譯需求量非常大，有許多與中國的雙邊會議；後來疫情加上歐中關係轉冷，直到今年9月加速恢復交流，歐盟需要漢語口譯的場合才又變多了起來。

許多人會好奇，歐盟開會時怎麼做到多種語言同步口譯？圈內行話叫做「接力法」（relay），始自2004年。例如某個波蘭議員開始說起母語，口譯包廂裡能懂波蘭話的人就翻成各自熟悉的其他語言，讓不懂波蘭話但懂其他語言的譯者能再轉譯。

因此，碰到較少使用的語種時，經常得透過二手、三手翻譯轉傳。若有人講笑話，笑點也要等「接力棒」到達後才爆發。

前述自由譯者分享業內常識說，即口譯者的語言能力分A、B、C三類，A是母語，B是會聽也會說的語言，C是能聽但不會說的語言。

★英文奇才 聽懂7、8種語言

「歐盟的英文包廂裡最多奇才，很多人同時具備七、八個C語言的能力。」他說，因此大家最常等待英文包廂裡翻出英語來接力。

有趣的是，不論例行記者會或歐洲議會的委員會，包廂外的頻道燈號經常會亮起的（表示有口譯在場）是英語和法語，許多歐盟工作人員也是英法雙語流利，歐盟人口第一大的德國包廂倒是經常沒人在。

圈內人說這是文化使然。幾個世紀前法語曾是國際通用語言，後來被英語取代，但法國人的文化驕傲反映在多說母語上，與德國人務實、願意常用英語不同。

語言即主權。加泰隆尼亞等西班牙分離主義盛行地區，對在地語言的執著不難理解，甚至傳出桑傑士政府願意從國庫支出三個方言加入歐盟官方語言所新增的翻譯費用。但歐盟不願開出這種特例，擔心其他成員國也跟著要求，畢竟歐洲有語言情結的國家可不只西班牙。

★翻譯語言 愈少見的愈貴

此外，愈少見的語言愈貴，例如愛爾蘭語2007年就成為歐盟官方語言，但歐盟花了十幾年才搞定愛爾蘭語的合格翻譯、口譯人力。據歐洲新聞（Euronews）報導，歐盟每翻譯一頁愛爾蘭語文件，就要花42歐元，是單位成本最高的語種。

關於歐盟的多語體系，也許讀者還會好奇，成本和人力會否因人工智慧（AI ）的運用而降低？目前歐盟文字翻譯人力確實逐年減少，也已導入部份AI系統，不過仍須人力複查。