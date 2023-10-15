新加坡「無窗儲物室」當雅房 40呎月租477元 網轟一句話

圖左為香港20呎小房間，月租約255美元；圖右為新加坡無窗房，月租約477美元。(取材自小紅書)

近年不斷有人將香港 與新加坡 的各方面比較，沒料到連劏房（房中房）價格都會出現「新加坡又贏」的情況！有女子在小紅書 表示，新加坡有屋主將單位房間逐個出租，連目測不足40呎的無窗儲物室也不放過，月租索價達650新加坡幣（約477美元），屋主更標榜不申報地址月租可減50新加坡幣（約36美元），強調交通便利，附近設施齊全，原PO不禁感嘆「這樣租真的合法嗎？」、「住進去身體就被搞垮了」。這樣的劏房價格連香港網友也認為瘋狂，稱這個價錢一些有窗的劏房都能租到，甚至住太空艙可能更佳，直指「新加坡又贏」。

香港01報導，原PO在小紅書上傳圖片，由於在門口拍攝儲物室，所以未知全貌，但可見到放下床後只有一個小木架，估計面積不足40呎。業主對單位的簡介說明，儲物室沒有窗戶，月租650新加坡幣。業主更標榜若不用為租客申報地址，月租可減50新加坡幣，至於超大主人房月租1400新加坡幣（約1027美元），稱單位靠近機場，歡迎航空業界人士租房，而且交通便利，甚至設有泳池、健身房、網球場和燒烤場。

原PO在貼文不禁質疑，「這樣租真的合法嗎？ 」、「想錢想瘋了」、「住進去身體就被搞垮了」。許多網友同樣紛紛批評業主無良，「650元太過分了吧，我懂真的有人為了省錢，會租這樣的地方」、「空氣不流通、濕氣重，住上一個月，免疫功能下降」。甚至有人指出，「新加坡房屋出租，都是需要申報房客的地址到政府的網站上」、「可以舉報他」、「告發這屋主」。

有香港網友將這間新加坡儲物室拿來與香港的劏房相片，早前粉專「Rita的德國採購&旅遊日記」分享香港一間棺材房，月租2000港元（約255美元），房間僅20呎，粉專稱「這個感覺比棺材小，起床還要擔心撞到頭，如果那櫃子沒釘好，就直接上演絕命終結站」，感嘆「香港居住大不易，多啦A夢房」。

不過，據悉該房間是位於尖沙嘴的「一殺八」（指一間大房被分隔成八間）單位，內有洗手間及洗衣機可共用，該工人房有窗戶及風扇。有網友表示，「最少可以有風」，而該房間更已極速租出。有香港網友表示，新加坡的無窗儲物房租金幾乎是該工人房的雙倍，離譜程度更甚於香港。更有網友表示，「新加坡又贏」，又指「成功讓香港劏房問題輸出新加坡」。